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Kadınlar voleybol play-off final serisinde en iyiler belli oldu

- Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank'ı karşı karşıya getiren final serisinin en değerli oyuncusu sarı-siyahlılardan Zhu Ting oldu

05 Mayıs 2019 Pazar 16:18
Kadınlar voleybol play-off final serisinde en iyiler belli oldu


İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank'ın karşılaştığı Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde en iyiler belirlendi

Şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ın Çinli oyuncusu Zhu Ting, final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.

Zhu Ting'e ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

Seride en iyi pasör, yine VakıfBank takımından Cansu Özbay seçilirken, oyuncuya ödülünü CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil verdi.

Seride en iyi smaçör Eczacıbaşı VitrA forması giyen Tijana Boskovic olurken, en iyi orta oyuncu VakıfBank'tan Kübra Çalışkan seçildi.

En iyi libero ödülü yine VakıfBank'tan Gizem Örge'ye giderken, Vestel Venus Gururla Yerli Özel Ödülü'nün sahibi Eczacıbaşı VitrA'dan Merve Atlıer'in oldu.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 16:18
  1. Eczacıbaşı VitrA
  2. play-off final serisi
  3. Vakıfbank
  4. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  5. Voleybol

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