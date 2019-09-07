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Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nın ilk finalisti Sırbistan

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Sırbistan, İtalya’yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 19:06
Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nın ilk finalisti Sırbistan

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Sırbistan, İtalya’yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.


Ankara Arena’da oynanan mücadelede Sırbistan, 25-22, 25-21, 21-25 ve 25-20 setlerle İtalya karşısında üstünlük sağlayarak finale yükselen ilk takım oldu.



Salon: Ankara Arena


Hakemler: Ivaylo Ivanov, Agneiezska Michilic


Sırbistan: Velikovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Blagojevic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Pusic (L), (Silvijia Popovic)


İtalya: Sorokaite, Folie, Egounu, Sylla, Chirichella, Malinov, Orro, Danesi, Fahr, Nwakalor, Bosetti, Parrocchiale, De Gennaro (L), (Enweonwu)


Setler: 25-22, 25-21, 21-25, 25-20


Süre: 1 Saat 42 dakika (24, 25, 25, 28)

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 19:06
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