Kadınlar üretime katkı sunuyor

Nevşehir Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ortaklığında başlatılan halı ve kilim dokuma kursuna katılan ev kadınları, öğrendikleri dokumacılığı gelir kapısına çevirmeye hazırlanıyor.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet sürdüren Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM) tarafından oluşturulan atölyede eğitim alan 12 kadın, unutulmaya yüz tutan el sanatlarından halı ve kilim dokumacılığını geleneksel tezgahlarda öğreniyor.

Üç ay süreli kursun ardından öğrendikleri bilgi ve becerilerle ürettiklerini pazarlamayı hedefleyen kadınlar, hayallerine kapı aralanmasının sevincini yaşıyor.

Usta öğretici Fatma Turgut'tan hafta içi mesai saatlerinde eğitim alan kadınlara, İŞKUR desteği ile günlük harçlık da veriliyor.

Fatma Turgut, eğitimde iplerden tezgaha, motiflerden kirkit kullanımına kadar tüm aşamaların geleneksel haliyle öğretildiğini belirtti.