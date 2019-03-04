0553 313 94 23

Kadınlar, uçak biletlerini 15 gün önceden alıyor

Uçak bileti sitesi enuygun.com'un araştırmasına göre, kadınlar uçak biletlerini genellikle 15 gün önceden, akşam saatlerinde ve pazartesi günleri satın alıyor

04 Mart 2019 Pazartesi 13:50
Kadınlar, uçak biletlerini 15 gün önceden alıyor

İSTANBUL (AA) - Uçak bileti sitesi enuygun.com'un araştırmasına göre, kadınlar, uçak biletlerini uçuş tarihinden 15 gün önce ve akşam saatlerinde alıyor.

Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların uçak biletlerini en çok 19.00-22.00 saatlerinde aldığını bildirdi.

Bileti akşam alan kadınların uçmak için sabah saatlerindeki seferleri seçtiğini aktaran Hacıbayramoğlu, "Bunda hem erken saatlerdeki biletlerin daha ekonomik olmasının hem de havaalanı transferinin daha kolay yapılabilmesinin etkisi var. Bilet satın almak için en çok tercih edilen gün ise pazartesi." ifadelerini kullandı.

Kadın kullanıcıların bilet satın almak için daha çok 15 gün öncesini tercih ettiğini belirten Hacıbayramoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle yurt içinde uçuştan 15 gün önce uygun fiyatlı uçak bileti bulmak mümkün. Uçuş gününe doğru yaklaşıldıkça fiyat giderek artıyor. Bilet satın alırken de kadınlar peşin alımı, taksitli alıma göre daha çok tercih ediyor. Kadınlar yurt içinde en çok İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep'e, yurt dışında ise sırasıyla KKTC, Bakü, Düsseldorf, Amsterdam, Viyana, Münih ve Berlin gibi şehirlere uçuyor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:50
  1. Enuygun.com

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran’da başkent taşınsın tartışmaları devam ediyor
    1. İran’da başkent taşınsın tartışmaları..
    2. Torbalı’daki o köprüyü sel yıktı,..
    3. Polisi 14 kurşunla yaralayan 4 zanlı..
    4. Mehmet Özhaseki Güdüllülerle buluştu
    5. Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan..
    6. Nilüfer’e motorcu dostu bariyer
    7. "Türkiye tarımsal hasılada Avrupa..
    8. Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun..
    9. Tanzim satış noktalarında bir ürünün..
    10. Bakan Gül: "Sigorta şirketlerine ve..
    11. IKBY'de tutuklanan muhalefet lideri..
    12. “Dünyada Her 9 Kişiden 1’i Gizli Aç"
    13. Jandarma aranan 5 kişiyi yakaladı
    14. Siverek’te trafik kazasında bir kişi..
    15. Amedspor’dan ‘jilet’ açıklaması
    16. Nazilli Belediyesi temizlik..
    17. Almanlar da erken rezervasyon..
    18. Türk tasarımı Maybach Cenevre Otomobil..
    19. Bakan Kasapoğlu; "Eser siyasetine..
    20. Kuzeyşehir’de 787 konut için..
    21. Mikail Sülük’ten istihdam sözü
    22. Özlem Çerçioğlu, Karacasu seçim ofisi..
    23. Yunanistan’da Türk Başkonsolosluğuna..
    24. Şanlıurfa’da tarihi yapılar..
    25. Üç kategoride şampiyonluk
    26. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:..
    27. Buz üstünde poz veren 77’lik nineyi..
    28. DSP'nin Şişli adayı Mustafa Sarıgül..
    29. Genç girişimcinin mantar başarısı
    30. Spot piyasada elektrik fiyatları
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz