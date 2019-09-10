0553 313 94 23

Kadınlar kendilerini korusun diye ücretsiz boks eğitimi veriyor

Hatay’da bir boks eğitmeni, kadınların şiddet ve taciz olaylarıyla karşılaşmaları halinde kendilerini savunabilmeleri için ücretsiz boks eğitimi veriyor.

10 Eylül 2019 Salı 08:28
Kadınlar kendilerini korusun diye ücretsiz boks eğitimi veriyor

Hatay’da bir boks eğitmeni, kadınların şiddet ve taciz olaylarıyla karşılaşmaları halinde kendilerini savunabilmeleri için ücretsiz boks eğitimi veriyor.


Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan bir boks kulübünde, kadınlar, şiddet ve taciz olaylarıyla karşılaştıklarında kendilerini savunabilmek için boks öğreniyor. Kulüpte bulunan eğitmenler, Tekebaşı Boks Kulübü Başkanı ve Antrenörü Sezer Gümüş öncülüğünde kadınlara ücretsiz boks eğitimi veriyor.



“Farkındalık oluşturmak istedik”


Son dönemlerde yaşanan kadına şiddet olayları sonrası farkındalık oluşturmak için böyle bir projeye imza attıklarını ifade eden Tekebaşı Boks Kulübü Başkanı ve Antrenörü Sezer Gümüş, boks eğitimi almak isteyen kadınları kulübe beklediklerini söyledi. Gümüş, “2010 yılından bu yana Hatay ilimizin Samandağ ilçesinde boks eğitimi veriyoruz. Son zamanlarda kadına şiddet olaylarının vahşet denecek boyutta olması ne yazık ki hepimiz üzmüştür. Bu tür olaylar vicdan sahibi insanlarımızı da üzmüştür. Biz de bu anlamda farkındalık oluşturmak için kadınlarımıza 2 aylık ücretsiz temel boks eğitimi verme kararı aldık. Bu anlamda kadınlarımızı, bu eğitimi merak eden ve almak isteyenleri bütün ilçe spor salonumuza bekliyoruz” dedi.



“Kadınların kendini savunmak için bu sporlara ihtiyacı var”


Tekebaşı Boks Kulübü’nde boks eğitimi alan İdil Kayıkçı, kadınların olumsuz durumlarda ani refleks ve kendini korumaları için savunma sporlarına ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kayıkçı, “Kadınların anlık refleks olarak kendini savunabilmesi için bu tarz savunma sporu salonlarına ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da bu boks grubu ve hocamız bize çok iyi şeyler kattı” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 08:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Bozcaada’da sepetini al, üzümünü kendin kes turizmi
    1. (Özel) Bozcaada’da sepetini al,..
    2. HDP, dağa çıkarmak için 1743 ikna evi..
    3. Bigadiç Kaymakamı Ercan Çiçek göreve..
    4. (Özel) 156 gramlık yumurta şaşırtıyor
    5. (Özel) Erdek’te ağlara takılan köpek..
    6. Vali Epcim’den Rektör Coşkun’a iade-i..
    7. Kanatlı hayvan işletmecilerine..
    8. Kara yollarında durum
    9. Medipol sağlıkta lider oldu
    10. Adana'da uyuşturucu operasyonu
    11. Kadıköy Anadolu Lisesi müdürü kim? Ali..
    12. 500 polisle torbacılara şafak baskını
    13. İstanbul’da ‘değnekçi’ operasyonu: 18..
    14. Kadınlar kendilerini korusun diye..
    15. Portakallı aşure | En pratik ve..
    16. TIR’ın altında kalan bisiklet sürücüsü..
    17. CTE sözlü mülakatları ne zaman? Adalet..
    18. İrmikli gece maması | Bebeklere gece..
    19. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    20. İnatçı kedi zor anlar yaşattı
    21. Burkina Faso'da 300 bin kişi yerinden..
    22. MEB destekleme kursu öğretmen ve..
    23. Hakim savcı alımı başvuruları | Hakim..
    24. Irak'ta DEAŞ'lı 15 terörist öldürüldü
    25. Husilere ait cephanelikte patlama: 7..
    26. Libya'dan BAE hakkında BM'ye şikayet..
    27. 10.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    28. Cezayir'de Ulusal Diyalog Komitesinin..
    29. Montreal’de iki Müslüman öğretmen..
    30. ABD'de alabora olan yük gemisindeki..
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Erdoğan'ın AB'ye yaptığı uyarı Yunanistan'ı zıplattı!
    Erdoğan'ın AB'ye yaptığı uyarı Yunanistan'ı zıplattı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu
    'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    'Benim için Erdoğan 1 numaradır'