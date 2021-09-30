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Kadın - Aile Kadınlar işlerini caddeye taşıdı
Kadın - Aile

Kadınlar işlerini caddeye taşıdı

Edirne'de, çalıştıkları mekan geçici olarak kapatılan kadınlar, üretime caddede devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 16:59:00 -
Kadınlar işlerini caddeye taşıdı

Edirne'de, çalıştıkları mekan geçici olarak kapatılan kadınlar, üretime caddede devam ediyor.
Selimiye Meydanı'nda yer alan, ev hanımlarının, ürünlerini yapıp sattığı Kadın Emek Evi, Meydan Projesi kapsamında boşaltıldı.
Kadınlar da kendilerine yeni bir yer tahsis edilene kadar ürünlerini Saraçlar Caddesi'nde üretmeye karar verdi.
Örgü ipi ve şişini alarak caddeye gelen kadınlar çetik, yelek, kazak, şapka, eldiven gibi giyim eşyaları yapıyor.
Caddeden geçenler de hem kadınların ürünlerini inceliyor hem de onlardan alışveriş yapıyor.

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