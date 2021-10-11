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Kadın - Aile

Kadınlar için iki merkez daha!

Yıldırım Belediyesi, ilçeye yeni bir kadın girişimcilik merkezi ve kadın kooperatifi daha kazandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 14:55:00 -
Kadınlar için iki merkez daha!

Yıldırım Belediyesi, ilçeye yeni bir kadın girişimcilik merkezi ve kadın kooperatifi daha kazandırdı.

‘Şükraniye Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’ ve ‘Her Dem Kadın Kooperatifi’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak bir taraftan şehrin dönüşümü için çaba sarf ederken, öte yandan Yıldırımlı vatandaşların refahını artırmak için hizmet üretmeye devam ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerde kadınları ve çocukları önceliyoruz. Kadınlarımıza yönelik, Yıldırım’da hayata geçirdiğimiz onlarca proje içinde belki de bizim için en özel olanı ‘Kadın Girişimcilik Merkezleri.’ Mahallelere kurulan bu merkezlerde kadınlarımıza meslek öğretiyoruz, istihdam imkanı sağlıyoruz, ürünlerini kendileri satmak isteyen kadınlarımıza e-ticaret eğitimi veriyoruz. Ayrıca, gelire ihtiyacı olan ancak kurslara katılamayan kadınlarımızın da evlerine fason iş vererek, ev ekonomilerine destek sağlıyoruz. Bu merkezler, kadınlarımızın sosyalleşmesi açısından da önemli bir görevi yerine getiriyor. 15 farklı noktada kurduğumuz kadın girişimcilik merkezimiz ile Yıldırımlı kadınlara hizmet sunuyoruz. Hedefimiz önümüzdeki yılın sonuna kadar bu sayıyı 20’ye çıkararak, daha fazla kadınımıza fayda sağlamak” ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilik merkezlerinin yanı sıra kadın kooperatiflerine de büyük önem verdiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadınların istihdam kazandırılması ve kadınlarımızın ekonomik potansiyellerini değere dönüştürebilmesi için kadın kooperatiflerinin kurulmasına da öncülük edip, destek oluyoruz. Şu âna kadar 4’ü tarımsal 3’ü ticarî olmak üzere 7 kadın kooperatifinin kurulmasına katkı sağladık. Hedefimiz bu sayıyı yakın zamanda 14’e çıkarmak. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesini kendimize görev biliyoruz. Kadınlarımıza imkân verildiğinde başaramayacakları hiçbir şey yok. Yaptıklarımızın yanı sıra, bu yolda yapacak daha çok işimiz var” diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de, AK Parti’nin kadının toplumda daha aktif rol alabilmesi için önemli çalışmalara imza attığını anlattı.

Şükraniye Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve Her Dem Kadın Kooperatifi’nin Yıldırım’a hayırlı olmasını dileyen Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, “Biz biliyoruz ki nerede bir başarı hikâyesi varsa orada yerel yönetimlerin de desteği var. Kadın kooperatiflerinin sayısı Yıldırım’da her geçen gün artıyor” dedi.

Yıldırım Belediyesi’nin kadınlara yönelik önemli işler yaptığının altını çizen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise “Bu mekânın oluşmasında katkısı olan Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a ve ekibine çok teşekkür ederim. Her şeyden öte evlerinde eşlerine, çocuklarına mihmandarlık yapan ama bundan öte aile ekonomisine, şehir ekonomisine katkı vermek adına bu fedakârlığı gösteren kadınlarımızın her birini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

 

 

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