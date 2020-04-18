Kadınlar için evde zaman geçirmenin yolları

Kadınlar erkeklere nazaran çok daha fazla evde kalmaya alışık da olsa karantina uygulması süreci zorlaştırabiliyor. Bu yazımızda kadınların yapabileceği özel hobileri derledik... Evde sıkılmadan zaman geçirmek isteyen kadınlar bu haberimiz tam size göre...

KADINLAR İÇİN HOBİLER

Yağlı boya resim yapmak: Bayanların son dönemlerde ilgi gösterdiği hobilerin başını çeken bu etkinlikle ruhunuzu tazeleyebilirsiniz.

Ahşap boyama: Evindeki ahşap mobilyalar da dahil ahşap obje boyamak son zamanlarda kadınların evde yaptığı hobiler arasında çok yaygın. Hem mobilyalarını yenileyen hem de stres atan bayanlar bu hobiyi bir geri dönüşüm projesi şeklinde uygulamaktalar.

Amigurimi: Örgü oyuncak anlamına gelen bu hobi klasik örgü işlerinden bunalan bayanlar için yeni nesil bir örgü dalı diyebiliriz. Çocuklar içinde sağlıklı iplerden örülen bu oyuncaklar rağbet gördüğünden dilerseniz bu hobiden oyuncak üretip satarak para da kazanabilirsiniz.

Kendin yap projeleri ile ilgilenmek: İnternette bir akım haline gelen kendin yap projeler gerçekten müthiş geri dönüşümler ortaya çıkarıyor. Sizde sosyal medyadan takip ederek hoşunuza giden tasarımları deneyebilirsiniz. Elinizde var olan objelerle yapılan bu hobi diğerlerine nazaran daha az masraflı olmaktadır. Hayal gücünü destekleyen bu projelerden uygun olanlarını çocuklarınızla birlikte de yapmanız mümkün. Böylece hem çocuğunuzla vakit geçirip hem de hobinize zaman ayırabilirsiniz.