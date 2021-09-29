  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kadınlar güçlerini birleştirdi
Kadın - Aile

Kadınlar güçlerini birleştirdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesi ile İstanbul-Esenler'deki kadın kooperatiflerinin yöneticileri Bursa'da bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 17:01:00 -
Kadınlar güçlerini birleştirdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesi ile İstanbul-Esenler'deki kadın kooperatiflerinin yöneticileri Bursa'da bir araya geldi.

Yıldırım Belediyesi, Esenler Belediyesi destekli ‘Nar Kadın Girişimi ve Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni, Zeyniler Konağı'nda ağırladı.

Programa Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Taner Taştekin, Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Filiz Çilingir, Esenler Nar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sevilay Acar ile Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Makar ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte, kadınların mesleki niteliklerini ön plana çıkarma, el emeği ürünleri ekonomik kazanca dönüştürme gibi konular ele alındı. Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret eden kadınlar tecrübelerini anlatarak fikir alışverişinde bulundu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay