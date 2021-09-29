Kadınlar güçlerini birleştirdi
Bursa'nın Yıldırım ilçesi ile İstanbul-Esenler'deki kadın kooperatiflerinin yöneticileri Bursa'da bir araya geldi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi ile İstanbul-Esenler'deki kadın kooperatiflerinin yöneticileri Bursa'da bir araya geldi.
Yıldırım Belediyesi, Esenler Belediyesi destekli ‘Nar Kadın Girişimi ve Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni, Zeyniler Konağı'nda ağırladı.
Programa Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Taner Taştekin, Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Filiz Çilingir, Esenler Nar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sevilay Acar ile Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Makar ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte, kadınların mesleki niteliklerini ön plana çıkarma, el emeği ürünleri ekonomik kazanca dönüştürme gibi konular ele alındı. Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret eden kadınlar tecrübelerini anlatarak fikir alışverişinde bulundu.