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Kadınlar futbolda Kosova-Türkiye milli maçına doğru

- Kosova Milli Takımı'nın 30 Ağustos'ta Türkiye ile yapacağı karşılaşma öncesi aday kadrosu açıklandı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:23
Kadınlar futbolda Kosova-Türkiye milli maçına doğru


PRİŞTİNE (AA) - Kosova Kadın Milli Futbol Takımı'nın, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde cuma günü Türkiye ile yapacağı karşılaşma öncesi aday kadrosu belli oldu.

Kosova Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Aferdita Fazlija, düzenlenen basın toplantısında, 30 Ağustos'ta Priştine'de Fadil Vokrri Stadı'nda Türkiye ile oynayacakları maçın aday kadrosunu açıkladı.

Kosova'nın, Türkiye ile oynanan son maçtan sonra çok geliştiğini söyleyen Fazlija, maçta savunma yapmak yerine ofansif bir oyun oynayacaklarını belirtti.

İki yıl önce oynanan bir hazırlık maçında Türkiye'ye karşı 4-2 mağlup olduklarını anımsatan Fazlija, rakip takım hakkında bilgi sahibi olduklarını vurguladı.

Disiplinli bir oyun oynamaya çalışacaklarını dile getiren Fazlija, "Yapılan açıklamalara rağmen, Türkiye'nin sahip olduğu gücü göz önünde bulunduruyoruz. Yurt dışındaki liglerde oynayan çok fazla oyuncusu var. Buna rağmen açık bir oyun oynayacağız. Milli takımımızın en güçlü yönlerinden biri de orta sahamız." şeklinde konuştu.

Takım kaptanı Valentina Limani de Türkiye maçıyla ilgili iyimser olduklarını ifade ederek, "Arkadaşlar çok motive olmuş durumdalar. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kosova'nın, Türkiye ve 3 Eylül'deki Slovenya maçlarına aynı aday kadro ile çıkacağı ifade edildi.

Kosova'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Besarta Leci (VFL Sindelfingen), Lavdije Behramaj (KFF Feronikeli), Florentina Kolgeci (KFF Mitrovica).

Defans: Fjolla Shala (Breidablik), Liridona Syla (KFF Mitrovica), Egzona Zeka (KFF Mitrovica), Donjeta Halilaj (KFF Mitrovica), Feride Kastrati (KFF Feronikeli), Verona Berisha (KFF Mitrovica), Flutura Agaj (FFC Shclieren).

Orta saha: Blerta Shala (KFF Mitrovica), Valentina Limani (FFC Frankfurt II), Leonora Ejupi (DSC Arminia Bielefeld), Modesta Uka (SK Sturm Graz), Besarta Hisenaj (FSV Hessen Wetzlar), Qendresa Bajra (KFF Mitrovica), Marigona Tahiri (KFF Mitrovica), Ereleta Memeti (VFL Wolfsburg).

Forvet: Besiana Reçica (FFC Recklinghausen), Alberina Syla (Eintracht Frankfurt), Kaltrina Biqkaj (KFF Mitrovica), Flaka Aslanaj (MSV Duisburg II), Fleta Musaj (KFF A&N).

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:23
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