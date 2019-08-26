0553 313 94 23

Kadınlar, Emine Bulut’un öldürüldüğü yere karanfil bıraktı

Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının yanında eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen için toplanan kadınlar, cinayetin işlendiği yere karanfil bırakarak, olayı protesto etti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:39
Kadınlar, Emine Bulut’un öldürüldüğü yere karanfil bıraktı

Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının yanında eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen için toplanan kadınlar, cinayetin işlendiği yere karanfil bırakarak, olayı protesto etti.


Kırıkkale’de 18 Ağustos Pazar günü eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için Ankara’dan gelen bir grup kadın, Menderes Caddesi üzerindeki cinayetin işlendiği restoranın önünde "Ölmek istemiyoruz" sloganıyla "Kadın cinayetlerini durduracağız" diyerek protesto etti. Ellerinde pankartlarla protesto eden kadınlar, restoranın önüne Emine Bulut ve kızının olduğu fotoğraflar ile karanfil bıraktı.


Burada kadınlar adına konuşma yapan Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Şule Sepin İçli, "Biz bugün burada Emine Bulut’un ailesi ile dayanışmak için Kırıkkale’deyiz. Sesimizi yükseltiyoruz, haykırıyoruz. Şunu söylüyoruz; devlet görevlileri ve ilgili kurumlar şiddeti önleyici çalışmalar yapsınlar. Kadınlar öldürülmesin, kadın cinayetlerinde öldürülen kadınlarda kesinlikle unutulmasın. Diyoruz ki; kadıncinayetleri olmasın, kadınlar öldürülmesin, sakat kalmasın, kadınlar onurlu bir biçimde hak ettikleri yaşamda hayatlarına devam etsinler" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:39
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamerun'da Anglofon krizi eğitime darbe vurdu
    1. Kamerun'da Anglofon krizi eğitime..
    2. Arguvan’da Selçuk Balcı konseri
    3. Muğla Köyceğiz evlerine ne zaman..
    4. Ve Adebayor imzayı attı!
    5. Konya Meram TOKİ Gödene Mahallesi 804..
    6. Çardak Yağlı Pehlivan Güreşlerinde..
    7. Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim..
    8. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    9. Pamukova’daki cinayetle ilgili 3..
    10. “Düğüne gidiyorum” diyerek evden çıkan..
    11. Trump'tan Ruhani ile "doğru..
    12. Alpay Özalan'dan Ahmet Davutoğlu'na..
    13. Giresun'da otomobil otokorkuluklara..
    14. Konya KTO Karatay Üniversitesi..
    15. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan İsrail'in..
    16. Hortumcu Cem Uzan'dan 'yeni parti'..
    17. Kadınlar, Emine Bulut’un öldürüldüğü..
    18. Ümit Karan Shkup teknik..
    19. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    20. DGS tercihleri ile ilgili "güncelleme"..
    21. Tosya’da güvenlik ve asayiş toplantısı..
    22. Taliban, telekomünikasyon şirketini..
    23. Dilovası’nda doğalgaz çalışmaları hız..
    24. İki katlı evin çatısı çıkan yangında..
    25. Anadolu Üniversitesi Profesör Doçent..
    26. Trump'tan çağrı: Görüşmeye hazırım
    27. Ümit Karan istifa kararı aldı!
    28. Jandarmadan motosiklet denetimi
    29. Çardak Yağlı Güreşleri’nde protokol..
    30. Biruni Üniversitesi öğretim üyesi..
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Hükümette neler oluyor?
    Hükümette neler oluyor?
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”