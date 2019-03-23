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Kadınlar Bursa’yı konuştu

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Kadınlar Şehri Konuşuyor programında kadınlar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’la Bursa’yı masaya yatırdı.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:26
Kadınlar Bursa’yı konuştu

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Kadınlar Şehri Konuşuyor programında kadınlar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’la Bursa’yı masaya yatırdı. Etkinlikte kadınlar, şehre dair hayallerini, düşüncelerini, sorunlarını ve önerilerini anlattı.


AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu, “Hedefimiz bilge ve bilinçli bir toplum meydana getirmekse bunun kadınların bilgilenmesinden geçtiğinin farkında olan bir teşkilatız. Önümüzde 31 Mart Yerel Seçimleri var. Hepimiz oy kullanacağız. Oyumuz, geleceğimize dair nasıl bir şehir istediğimizin cevabını tarihe düştüğümüz nottur. Bunun bilincinde olmamız çok önemli” dedi.


Siyasete 5 Milyon Kadın Yetiştirdiler


Kadın siyasetin öznesidir anlayışını benimsediklerini ifade eden AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu, “Biliyoruz ki içinde kadının olmadığı siyasi hareket etkili olmadığı gibi sürdürülebilir de olmaz. Toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızın temsil edilmediği ve görüşlerinin yansıtılmadığı bir siyaset asla karşılık bulmaz Siyaset toplum için yapılıyorsa AK Parti olarak siyasetin aile ulaşmasına giden yol kadına ulaşmaktan geçer. İşte bu nedenle kurulan kadın kollarımız aileye, kadına ve dezavantajlı gruba ulaşmak misyonunu üstlenmişken çok önemli bir vizyona da sahip; siyasete kadın yetiştirmek. 4 milyon 745 bin kadın üyesiyle dünyadaki tek siyasi hareketiz” dedi. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu, “Bir zamanlar hayal etmeyi bile hayal edemeyen bir Türkiye’den hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz bir Türkiye’ye dönüştük” dedi.


AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlediği etkinlikte kadınlar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’la Bursa’yı tüm yönleriyle ele aldı. Projelerini anlatan Başkan Alinur Aktaş’akadınlar da fikirleri ve öneriyle eşlik etti. Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinliği düzenleyen kadın kollarına teşekkür ederek, "Kadınlarımız nasıl bir şehir hayal ediyorlar, bunları paylaştılar. Çok verimli bir buluşma oldu. Hem katılımdan hem de çıkan sonuçtan dolayı çok mutluyum" dedi. Programa katılan Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Vildan Gürel, şehrin kadın milletvekilleri olarak kadınların sorun, istek ve önerilerine ayrı bir önem verdiklerini ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:26
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