Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 7. hafta maçlarıyla devam edilecek

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Kırçiçeği Bodrum (Menderes)

14.00 OGM Ormanspor-İstanbul Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray (Kadir Has Kongre Merkezi)

2 Aralık Pazar:

14.00 Beşiktaş-Canik Belediyespor (BJK Akatlar)

14.00 Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)

16.00 Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

17.00 İzmit Belediyespor-BOTAŞ (Kocaeli Atatürk)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

16.00 OGM Ormanspor-Bursaspor (M. Sait Zarifoğlu)

17.00 Artvin Belediyespor-Karesispor (Çoruh Üniversitesi)

18.00 Düzce Belediyespor-Ankara DSİ (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:

14.30 Finalspor-Sigortam.net İTÜ Basketbol (Bursa Atatürk)

16.00 Petkimspor-Yalova Belediyespor (ENKA)

17.00 Edirnespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mimar Sinan)

18.00 Akhisar Belediyespor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Akhisar Belediye)

2 Aralık Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Selçuklu Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Mersin Üniversitesi-Bayraklı Belediyespor (Mersin Üniversitesi)

14.00 Çankaya Üniversitesi-İstanbulgücü (Arı Koleji Olimpik)

Yarın:

14.00 Urla Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Urla 12 Eylül)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Nesibe Aydın (Edremit)

16.00 Elazığ İl Özel İdare-Mardin Büyükşehir Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)

17.00 Yalova VİP Gençlik-A Koleji (Yalova 90. Yıl)

2 Aralık Pazar:

13.00 Galatasaray Gelişim-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (Ahmet Cömert)

16.00 İstanbul Üniversitesi Gelişim-Akdeniz Üniversitesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)