THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 7. hafta maçlarıyla devam edilecek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları dolayısıyla ara verilirken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci hafta müsabakaları oynanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 8'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 10'uncu hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

30 Kasım 2018 Cuma 09:11
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 7. hafta maçlarıyla devam edilecek

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

 

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

 

Yarın:

14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Kırçiçeği Bodrum (Menderes)

14.00 OGM Ormanspor-İstanbul Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray (Kadir Has Kongre Merkezi)

2 Aralık Pazar:

14.00 Beşiktaş-Canik Belediyespor (BJK Akatlar)

14.00 Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)

16.00 Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

17.00 İzmit Belediyespor-BOTAŞ (Kocaeli Atatürk)

 

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

 

Bugün:

16.00 OGM Ormanspor-Bursaspor (M. Sait Zarifoğlu)

17.00 Artvin Belediyespor-Karesispor (Çoruh Üniversitesi)

18.00 Düzce Belediyespor-Ankara DSİ (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:

14.30 Finalspor-Sigortam.net İTÜ Basketbol (Bursa Atatürk)

16.00 Petkimspor-Yalova Belediyespor (ENKA)

17.00 Edirnespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mimar Sinan)

18.00 Akhisar Belediyespor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Akhisar Belediye)

2 Aralık Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Selçuklu Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)

 

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

 

Bugün:

14.00 Mersin Üniversitesi-Bayraklı Belediyespor (Mersin Üniversitesi)

14.00 Çankaya Üniversitesi-İstanbulgücü (Arı Koleji Olimpik)

Yarın:

14.00 Urla Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Urla 12 Eylül)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Nesibe Aydın (Edremit)

16.00 Elazığ İl Özel İdare-Mardin Büyükşehir Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)

17.00 Yalova VİP Gençlik-A Koleji (Yalova 90. Yıl)

2 Aralık Pazar:

13.00 Galatasaray Gelişim-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (Ahmet Cömert)

16.00 İstanbul Üniversitesi Gelişim-Akdeniz Üniversitesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 09:11
  1. Düzce
  2. Yalova
  3. Mardin
  4. Manisa
  5. Kocaeli
  6. Kayseri
  7. İstanbul
  8. Mersin
  9. Hatay
  10. Elazığ
  11. Edirne
  12. Bursa
  13. Aydın
  14. Artvin
  15. Ankara
  16. Adana
  17. Basketbol
  18. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  19. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  20. Türkiye Basketbol 1. Ligi
  21. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk yargısının iflası mı, FETÖ ihanetinin tescili mi?
    1. Türk yargısının iflası mı, FETÖ..
    2. Asya borsaları
    3. Hebo Yapı, Turabexpo'ya katıldı
    4. Binali Yıldırım için yeni formül
    5. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola..
    6. 97 Afganistan, 32 Pakistan, 9..
    7. Kaşıkçı’nın infaz ekibine yakalama..
    8. Darbeciler tanınmamak için 'isimlik'..
    9. Kremlin'den açıklama geldi: Putin hazır
    10. Galatasaray, taraftarıyla buluşuyor
    11. Trafik kazaları MOBESE kameralarında
    12. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    13. Raptors son şampiyonu uzatmalarda yendi
    14. Adana'da suç örgütü operasyonu: 9..
    15. Bir oturuşta 10 tane yiyenden para..
    16. Efeler Ligi'nde 8. hafta müsabakaları..
    17. Cuma namazı saat kaçta?
    18. Döviz kurları piyasaya nasıl başladı?
    19. Narkotik köpeği devreye girdi, 17 kilo..
    20. CHP-İYİ Parti arasında kriz!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?
    AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?