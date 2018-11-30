Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 7. hafta maçlarıyla devam edilecek
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları dolayısıyla ara verilirken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci hafta müsabakaları oynanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 8'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 10'uncu hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.30 Kasım 2018 Cuma 09:11
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Kırçiçeği Bodrum (Menderes)
14.00 OGM Ormanspor-İstanbul Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray (Kadir Has Kongre Merkezi)
2 Aralık Pazar:
14.00 Beşiktaş-Canik Belediyespor (BJK Akatlar)
14.00 Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)
16.00 Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)
17.00 İzmit Belediyespor-BOTAŞ (Kocaeli Atatürk)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
16.00 OGM Ormanspor-Bursaspor (M. Sait Zarifoğlu)
17.00 Artvin Belediyespor-Karesispor (Çoruh Üniversitesi)
18.00 Düzce Belediyespor-Ankara DSİ (Kalıcı Konutlar Merkez)
Yarın:
14.30 Finalspor-Sigortam.net İTÜ Basketbol (Bursa Atatürk)
16.00 Petkimspor-Yalova Belediyespor (ENKA)
17.00 Edirnespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mimar Sinan)
18.00 Akhisar Belediyespor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Akhisar Belediye)
2 Aralık Pazar:
14.00 Bandırma Kırmızı-Selçuklu Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bugün:
14.00 Mersin Üniversitesi-Bayraklı Belediyespor (Mersin Üniversitesi)
14.00 Çankaya Üniversitesi-İstanbulgücü (Arı Koleji Olimpik)
Yarın:
14.00 Urla Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Urla 12 Eylül)
15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Nesibe Aydın (Edremit)
16.00 Elazığ İl Özel İdare-Mardin Büyükşehir Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)
17.00 Yalova VİP Gençlik-A Koleji (Yalova 90. Yıl)
2 Aralık Pazar:
13.00 Galatasaray Gelişim-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (Ahmet Cömert)
16.00 İstanbul Üniversitesi Gelişim-Akdeniz Üniversitesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)
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