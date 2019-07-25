Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi





İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi.

Crowne Plaza Florya'da gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.

TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, yaptığı açıklamada, yeni sezonda ligde mücadele edecek takımlara başarılar dileyerek, "Çok heyecanlı bir sezon geçirdik. 2019-2020 sezonu da en az geçen sezon kadar heyecanlı olacak. Lige yeni katılan kulüplere 'hoş geldin' diyoruz. İnşallah kazasız, belasız, sakatlıkların minimum ve coşkunun çok olduğu bir sezon olur." ifadelerini kullandı.





- Sezon 12 Ekim'de başlayacak





Ligde 2019-2020 sezonu maçları 12 Ekim'de başlayacak ve ilk yarı 5 Ocak 2020'de sona erecek.

İkinci yarı müsabakalarının 11 Ocak 2020'de başlayacağı Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon ise 12 Nisan 2020'de tamamlanacak.





- Statü





Toplam 14 takımın yer alacağı Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, iki devreli lig usulüne göre oynanacak.

Normal sezonun 26 hafta süreceği ligde, ilk 8'e girecek takımlar play-off'a yükselecek, son 2 sırayı alacak ekipler ise küme düşecek.

Play-off serisinde çeyrek finallerde 2, yarı finallerde 3 galibiyet alacak takımlar tur atlayacak. Final serisinde ise 3 galibiyete ulaşan ekip, 2019-2020 sezonunun şampiyonu olacak.





- İlk hafta programı





Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de sahne olacak ligin ilk haftasının maç programı şöyle:

BOTAŞ-OGM Ormanspor

Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor

Canik Belediyespor- Adana Basketbol

Fenerbahçe-Beşiktaş

İzmit Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare

Bellona Kayseri Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor

Galatasaray-Çankaya Üniversitesi





- Derbiler





Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunda oynanacak derbilerin programı şöyle:

1. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

7. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

8. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

14. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

20. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

21. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe