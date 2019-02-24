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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 68 - Çukurova Basketbol: 73

24 Şubat 2019 Pazar 19:00
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Antakya

Hakemler: Turgut Işık, Yiğit Emre Şimsek, Serdar Saraç

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 18, Cansu Köksal 14, Gajic 7, Merve Aydın 6, Williams 19, İlsu Darıcıoğlu, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 4

Çukurova Basketbol: Bone 14, Şaziye İvegün Üner, Kimmestdagh 2, Pelin Derya Bilgiç 5, Sevgi Uzun 4, Iagupova 38, Naumenko 10, Meltem Avcı

1. Periyot: 18-22

Devre: 36-40

3. Periyot: 55-58

Beş faulle çıkan: 36.55 Iagupova (Çukurova Basketbol)


HATAY (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında, Çukurova Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 73-68 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.


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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 19:00
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