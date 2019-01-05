Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Çukurova Basketbol: 88 - Fenerbahçe: 7205 Ocak 2019 Cumartesi 16:15
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Fatih Güler, Abdullah Koputan, Ahmet Taner İbin
Çukurova Basketbol: Gökşen Fitik 7, Sevgi Uzun 4, Iagupova 19, Naumenko 19, Gueye 19, Şaziye İvegin Üner, Sera Özelçi 5, Gray 11, Meltem Avcı 4
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Plum 27, Verameyenka 12, Tuğçe Canıtez 7, Zandalasini 11, Ayşe Cora, Vaughn 2, Tilbe Şenyürek, Özge Yavaş 2
1. Periyot: 21-10
Devre: 42-24
3. Periyot: 65-49
MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Fenerbahçe'yi 88-72 yendi.
Çukurova Basketbol, ligde normal sezonun ilk yarısını namağlup lider bitirdi.
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