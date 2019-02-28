Kadınlar acıya karşı daha sabırlı! Bölgesel olarak da İç ve Doğu Anadolu'da yaşayan halkımız..

Kadınlar ağrıya karşı erkeklerden daha dayanıklı ve dirençli.. Yapılan araştırmalar; ameliyat sonrası, kadınlarda daha az ağrı kesici kullanıldığını gösteriyor. Kadınların ağrıya daha dirençli olmalarının önemli bir sebebi de ağrı konusunda daha deneyimli ve daha hazır olmaları. Özellikle doğum yapmış kadınların doğum ve pek çok kadının adet ağrısı deneyimi, onların erkeklere oranla ağrıya karşı daha dirençli olmalarını sağlıyor. Yani kadınlar hayatları boyunca erkeklere göre daha çok ağrı ve daha güçlü ağrılar çekiyor.

Tepkileri farklı

Kadın, ağrı duyduğunu rahatlıkla dile getirip hekime başvururken; erkek bu konuda daha çekingen oluyor. Kadın ağrısının bir an önce sona ermesi için tedavi yolu ararken, erkekler ağrısının olduğunu belirtmekten bile kaçıyor.

Çok ağrılı deneyim geçiren ve uzun yıllardır kronik ağrısı olan kadınlarda ağrıya tahammül azaldığı için acı hassasiyeti de artabiliyor. Bu durumda kişi, ağrılı olmayan uyarıları bile ağrı olarak algılayabiliyor.

Gizlemek acıyı artırır

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, ağrıların sadece psikolojik ya da sosyal faktörlerle açıklanamayacağını gösterdi. Erkekler üzerinde yapılan araştırmalar ortaya koydu ki, ağrıyı ifade etmemek ve ağrı çekerken tedavi olmamak ilerleyen zamanlarda daha yaygın ve şiddetli ağrılara sebep olabiliyor. Yani erkekler, ağrılarının varlığını gizleyerek ileride daha şiddetli ağrılar yaşama risklerini de artırıyor.

Orta ve Doğu Anadolu daha tahammüllü

Kronik ağrı, bunu yaşayan insanların davranışlarına, fikir ve kültür yapılarına göre değişim gösteriyor. Kimileri hemen ilaca ya da hekime yönelirken, kimileri ağrıya karşı alternatif yöntemlere başvuruyor. Yani değişik toplumsal gruplarda ağrıya karşı farklı davranışlar olabiliyor. Bir araştırmaya göre Yahudi ve İtalyanlar ağrıyı daha abartılı bir biçimde ifade ederken, İrlandalıların daha kabullenici, yaşlı Amerikalılar da öyle. Ülkemizde bu şekilde ayrıntılı bir çalışma yok. Ancak hekimlerimize göre Kuzey Anadolu Bölgesi'nde yaşayanlar ağrıyla ilgili deneyimlerini oldukça abartılı bir biçimde ifade ederken, uygulanacak tedavi yöntemlerine karşı da direnç gösteriyor. Buna karşın Orta ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan insanlarımızın ağrıya karşı daha dayanıklı ve sabırlı olduğu görülüyor.

Bu daha da ilginç!

Kadınlar acıyı çabuk unutuyor

Euronews'in haberine göre; McGill ve Toronto üniversitelerinden araştırmacılar, daha önce yaşanan bir acı tekrar tecrübe edildiğinde, erkeklerin kadınlara göre daha fazla endişeli ve stresli olduklarını kanıtladı.

Araştırma ekibine göre, erkekler yaşadıkları eski bir acıyı daha iyi hatırlıyor ve bundan kaynaklanan stres acıya karşı hassasiyetin artmasına sebep oluyor.

Ertesi gün unut!

Kadınlar ise, daha önce yaşadıkları acıyı erkeklerden farklı hatırlıyor ve acı deneyimi karşısında daha soğukkanlı kalabiliyor.

Deney kapsamında, 18 ila 40 yaşındaki erkek ve kadın deneklere bazı zorlayıcı egzersizler yaptırıldı. Denekler üzerinde belli ölçüde ağrı yapması beklenen bu egzersizler, ertesi gün aynı kişilere tekrar ettirildi.

Erkekler, kadınlara göre yaşadıkları acıyı çok daha yüksek düzeyde algıladı.

'Bunun şimdilik bir açıklaması yok'

McGill Üniversitesi Psikoloji Profesörü Jeffrey Mogil, "Deneylerin belirttiği acının, bir önceki güne göre artış göstermiş olması beklenen bir durum, fakat cinsiyetler arasında oluşan bu dengesizlik şaşırtıcı" diye konuştu.

Araştırmacılar, kadınların erkeklere göre acıyı daha az hatırlaması konusuna bilimsel bir açıklama getiremedi.

Bazı kişiler, kadınların doğum sancısını unutması gerektiği için böyle bir kabiliyete sahip olduklarını iddia etse de, Mogil bu hipotezin henüz bilimsel bir dayanağının olmadığını ifade ediyor.

Elde edilen bu sonuçlar, özellikle tıp dünyası için büyük önem arz ediyor. Bilim adamları, bu verilerin kronik ağrı tedavilerine önemli katkıda bulunabileceği söylüyor.