Kadınlar 3. Lig Yükselme Play-Off Grubu
Kadınlar 3.19 Haziran 2019 Çarşamba 17:30
Kadınlar 3. Lig Yükselme Play-Off Grubunda mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği,Kadir Has Stadyumunda ağırladığı Dudulluspor’a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Kadir Has
Kayseri Gençlerbirliği: İrem xx, Merve xx, Bahar xx, Melda xx, Şeyma xx, Dilan xx, Elvin xx, Mine xx, Elmas xx, Aleyna xx, Ayşe xx
Yönetici: Mehmet Ali Aras
Dudulluspor: Ceren xx, Ece xx, Buse xx, Doğa xx, Dilan xx, Selda xx, Zeynep xxx, Sena xx, Gizem xx, Dilara xx, Ezgi xx
Goller: Zeynep (Dk. 25-33)
Yönetici: Mahmut Özdil
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