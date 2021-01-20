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Gündem Kadının polise söylediği sözler Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Gündem

Kadının polise söylediği sözler Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kendini bilmez bir kadın polislerimize yönelik alçakça hakaretler sarf etti. Türkiye'yi ayağa kaldıran videoyu izleyen çok sayıda vatandaş, bu kadının bir an önce bulunarak gereken cezayı almasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 14:28:00 -

Bugün sosyal medyada paylaşılan bir video adeta Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Rezil videoda kendini bilmez bir kadın Türk polisine hakaretler savurdu.

Gereken cezayı almalı

Sosyal medyada binlerce kez izlenen ve büyük tepki alan videoda bir kadın polis memurlarına ağıza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Nerede çekildiği bilinmeyen videoda kendini bilmez kadın polislere yönelik "Sarayın köpekleri halka karşı, alçaklar, vatan hainleri, memleket düşmanları, halk düşmanları, defolun bu memleketten, alçaklar, saray hainleri, saray bekçileri, halk düşmanları, Tayyip'in itleri" hakaretlerini savuruyor. Videoya tepki gösteren çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, polislerimize kimsenin böyle hakaret edemeyeceğini belirterek, hakaretler savuran bu kadının bulunarak gereken cezanın verilmesini istedi.

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