Kadının midesinden çıkan 1 metrelik yılanın gizemi çözüldü! İnanılır gibi değil
Genç bir kadının midesinden endoskopik yöntemle çıkartılan yılan görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu. Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anestezi doktoru Dr. Hakan Akelma'nın Twitter hesabından paylaştığı videonun Rusya'da çekildiği ortaya çıktı.
Tecrübeli anestezi doktoru Dr. Hakan Akelma'nın, sosyal medyada paylaştığı görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Görüntülerde uzunluğu yaklaşık 1 metre olan yılan, genç bir kadının midesinden endoskopik yöntemlerle çıkarılıyordu.
Kısa sürede viral haline gelen video Rusya'daki Dağıstan Cumhuriyeti'nde bulunan bir hastanede kaydedildiği öğrenildi.
UYURKEN AĞZINA GİRMİŞ
Kadının açık havada bahçesinde uyurken sürüngenin boğazından aşağı kaydığı belirtildi. Kimliği belirlenmeyen kadın sabah uyandığında midesinde hareketlenme hissetti. Ailesi tarafından hastaneye götürülen kadının röntgeni çekildiğinde gerçekler ortaya çıktı.