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"Kadının Ekonomik Güçlenmesi" paneli düzenlendi

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda "Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi" paneli gerçekleştirildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:03
"Kadının Ekonomik Güçlenmesi" paneli düzenlendi

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda "Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi" paneli gerçekleştirildi.


Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Adıyaman İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliği ile Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda "Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi" paneli düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik yaptı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi-Eylem Planı (2018-2023) ve Cumhurbaşkanlığı III. 100 Günlük İcraat Programı kapsamında kadınların finansal okuryazarlık konusunda bilgi ve farkındalığın arttırılması amaçlanıyor.


Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez” diyen bir dinin mensubu olarak konunun ehemmiyetine vakıf olmalıyız. Toplumumuzda önemli bir yere sahip olan kadınlarımızın aile ekonomisinde söz sahibi olabilmesi, bilinçlenmesi, parasını idare edebilmesi ve ailede bu bilince sahip genç bireylerin yetişebilmesi açısından finansal okuryazarlık eğitimleri son derece kıymetli bir çalışmadır. Bu bağlamda bugün burada para kavramı, bütçe, borç yönetimi, kredi kartı, gelir gider, tasarruf ve yatırım araçları gibi konularda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki geleceğini planlamayı öğrenen, tasarruf bilinciyle donatılan kadınlarımız, ülkemizde finansal kaynakların etkin tahsisine ve yurtiçi tasarruf kaynaklarına büyük katkı sağlayacaklarıdır. Kadınların finansal bilgi düzeyinin yükselmesi gerek bireyler gerekse ülke açısından önemlidir. Finansal bilgisi düzeyi yüksek olan kadınların, tasarruf eğilimleri artmakta, aldıkları önlemlerle zarar etme risklerini azaltmakta ve daha düşük maliyetle yatırımda bulunmalarını sağlamaktadır. Finansal bilgi düzeyi düşük insanların verdikleri kararlar sonucunda, daha fazla faiz ödemesi, bilinçsiz yatırımlar ve zarar etme gibi bir takım olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sebeple başta kadınlarımız olmak üzere, finansal okuryazarlık alanında çalışmalar yapmalıyız. Aile Bakanlığı olarak diyoruz ki, ‘Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye’ demektir” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Finansal Okuryazarlık Eğitmeni Dr. Fuat Tokur tarafından salonda bulunan kadınlara Finansal Okuryazarlık Eğitimi verildi.


Eğitimin ardından İŞKUR destek ve teşvikleriyle ilgili İş ve Meslek danışmanı Erkan Yılmaz, KOSGEB destek ve teşvikleriyle ilgili KOBİ UzmanıKOSGEB İl Müdürü Eşref Çakır, katılımcılara bilgiler verdiği bir panel gerçekleştirildi.


Panelistlere ve katılımcılara belgelerinin takdim edilmesiyle program son buldu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:03
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