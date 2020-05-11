Kadının cüzdanını çalan zanlıyı pazarcı esnafı yakaladı

Adana’da pazarda alışveriş yapan kadının cüzdanını çalan bir kişi pazarcı esnafı tarafından yakalanıp bekçiye teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Sıdıka Vatansever (63) mahalledeki semt pazarına alışverişe geldi. Kadın alışveriş yaparken yanına yaklaşan bir kişi kadının cebinden cüzdanını çaldı. Kadının cüzdanının çalındığını fark edip çığlık atmasıyla şahıs kaçmaya çalıştı. Ancak pazarcı esnafı zanlıyı yakalayıp bekçiye teslim etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen zanlının ifadesi alındı. İsminin Metin Y. (31) olduğu belirlenen zanlının üzerinden bin lira para çıkarken, çaldığı cüzdandan ise sadece 5 lira para çıktı.

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Metin Y., “Ben yapmadım. Teyze cüzdanını yere düşürdüğünü gördüm. Ona yardımcı olmak için eğilip cüzdanı aldım, kendisine verecektim ama beni yakaladılar” diye savunma yaptı.

Zanlı sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Zanlının aynı zamanda ‘yankesicilik’ ve ‘hırsızlık’tan suç kaydı bulunduğu öğrenildi.