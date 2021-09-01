  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadının çantasından çıkanlar şoke etti!
Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
İstanbul Emniyeti'ne yeni atamalar
Bingöl’deki orman yangını kontrol altına alındı
Yaşam Kadının çantasından çıkanlar şoke etti!
Yaşam

Kadının çantasından çıkanlar şoke etti!

İzmir’in Buca ilçesinde durdurulan bir taksideki şüphelinin çantasında ele geçirilen 3 tabanca, 1 Kore madalyası ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 95 obje şoke etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 23:38:00 -
Kadının çantasından çıkanlar şoke etti!

İzmir’in Buca ilçesinde durdurulan bir taksideki şüphelinin çantasında 3 tabanca, 1 Kore madalyası ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 95 obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptıkları esnada Doğuş ve Erdem caddelerinin kesiştiği noktada bir taksiyi durdurdu. Ekipler tarafından araç sürücüsü ve müşteri Lavin Hayal A'nın (32) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılmak istenirken, Lavin Hayal A'nın çantasında silah olduğu görüldü. Bunun üzerine şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

 

Tarihi eser niteliğinde eserler ele geçirildi

Şüphelinin çantasında 1 Kore madalyası, biri kurusıkı olmak üzere 3 tabanca, 4 mermi, çalıntı olduğu değerlendirilen 19 kol saati, 10 kolye ucu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 51 bronz görünümlü sikke, 6 gümüş görünümlü sikke, 3 altın görünümlü sikke, 1 mühür, 2 insan tasvirli yüzük taşı, 1 taşlı yüzük, farklı ebatlarda ve şekillerde 17 obje, 3 metal minyatür kadeh, 3 metal insan tasvirli minyatür heykel, 5 yıpranmış ve bazı sayfaları eksik kitap, 2 el yazması eski kitap, 1 insan figürlü yarım heykel olmak üzere 95 obje ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay