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Yerel Kadını taciz etti, müdahale eden polise saldırdı!
Yerel

Kadını taciz etti, müdahale eden polise saldırdı!

İzmir'de, yolda yürüyen kadını sözle taciz eden A.K. kendisini uyaran polise de küfür edip saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:05:00 -
Kadını taciz etti, müdahale eden polise saldırdı!

Olay, gece kısıtlamasından sonra İzmir'in Konak ilçesi, Mucibürrahman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen bir kadın, A.K. tarafından sözlü olarak taciz edildi. Bunun üzerine kadın, durumu cadde üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekiplerine bildirdi.

Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri A.K.'ya uyarıda bulundu. Polis ekiplerinin uyarısına tepki gösteren A.K., önce küfür etti, daha sonra da polis memuru H.A.'yı darbetti. Yaşanan kargaşanın ardından polis ekipleri, A.K.'yı gözaltına alırken, yaralanan polis memuru H.A. isesağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Bu arada yapılan araştırmada kadını taciz edip, polise saldıran şüpheli A.K.'nın birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan A.K., işlemleri için Emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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