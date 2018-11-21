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Kadını aileden uzaklaştıran politikaları eleştiren profesör görevden uzaklaştırıldı!

Kadını aileden koparma politikalarını eleştirerek asli vazifesinden uzaklaştırıldığını hatırlatan ve "Yerel seçimde Konya'da hiçbir kadın belediye başkanı adayına oy vermeyeceğim" sözleriyle düşüncesini ve tercihini açıklayan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı 'kadın düşmanı' ilan edildi ve skandal bir şekilde linç edilerek görevden uzaklaştırıldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 19:34
Kadını aileden uzaklaştıran politikaları eleştiren profesör görevden uzaklaştırıldı!

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlan ediyorum; Aile hayatına yönelik, bazı politikaları yanlış buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak, bakan ya da başkan olmaktan veya başarılı bir iş kadını olmaktan çok elzemdir. Yerel seçimde hiçbir kadın belediye başkanı adayına oy vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

'Kadın düşmanı' ilan edilen Dekan Karalı, çarpıtılan mesajını sildi ve "Kadınlarımıza verilen değerin, aile bağlamından uzaklaştırılıp, iş hayatındaki katkılarıyla ölçülmesinden ve böylece ailenin zarar görmesinden rahatsızlık duyduğum için bir tweet attım. Ancak konunun başka yerlere çekilmesinden rahatsız olduğum için söz konusu tweeti'mi çekiyorum'' paylaşımında bulundu.

Linç edilerek istifa ettirildi

Dekan Prof. Dr. Mehmet Karalı, bugün akşam saatlerinde yine Twitter'dan yaptığı açıklamada ise istifa ettiğini duyurdu. Dekan Karalı, şunları kaydetti:

''Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum; medeni ve siyasi haklarını kullanma ehliyetine sahip bir birey olarak, tamamen düşünce özgürlüğü sınırları içinde sosyal medya üzerinden açıkladığım bir görüşüm üzerinden verilen ölçüsüz tepkiler bağlamından koparılmış, yorumlar ve zorlamalı çıkarımlar şahsımla sınırlı kalmayıp, bağlı bulunduğum kurumumu ve şehrimi yıpratma boyutuna ulaşmıştır. Temsil ettiğim makamın sorumluluğu bu fütursuz saldırılara cevap vermeme mani olduğundan yürütmekte olduğum idari görevlerimden istifa ediyorum.''

Rektörlükten açıklama

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü de, Dekan Prof. Dr. Mehmet Karalı'nın yürütmekte olduğu dekanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kadın düşmanı profesör istifa ettim diyor

Kadın düşmanı profesör istifa ettim diyor

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 19:34
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  • dursundursun7 dk önce
    aynı kanaati taşıyorum hanım evinin kraliçesidir. dışarı çıkınca başkalarının kölesi, hizmetcisidir. sokaklar edeni kölelerden geçilmiyor. cennet anaların ayağı altındadır hadisinin muhatapları pek kalmadı. çocuk ve aile bayanlara yük oldu. ele hizmet özgürlük diye yutturuldu. kişiliklerini kaybettiler.
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