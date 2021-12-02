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Kadın - Aile Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele semineri
Kadın - Aile

Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele semineri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele" semineri düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 12:40:00 -
Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele semineri

Etkinliğe, Tavşanlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görev yapan Sosyolog Seçil Sargın Yaman ile Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünden Polis Memuru Gülsüm Özmen'in konuşmacı olarak katıldığı seminere Tavşanlı Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Havva Gümüş ile meslek yüksekokulun akademik ve idari personelinin yanı sıra çok sayıda öğrenci de katıldı.

Sosyolog Seçil Sargın Yaman, yaptığı sunumda kadına yönelik şiddet türlerinden bahsederek mücadele konusunda alınması gerekli önlemler ve ilgili mevzuatlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Polis Memuru Gülsüm Özmen ise şiddetle mücadele kapsamında kadınların sahip oldukları haklardan söz ederek gerekli durumlarda kolluk kuvvetlerinden yardım talebinde bulunmak üzere başvurulabilecek mobil uygulama olan Kadın Destek Uygulaması’nın (KADES) kullanımını anlattı.

Etkinlik sonunda MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, verdikleri bilgiler dolayısıyla konuşmacılara teşekkür ederek kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda herkese önemli görevler düştüğünü ve bu konuda duyarlı olunulması gerektiğini vurguladı.

Kades nedir?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.

 

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