  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi
Kadın - Aile

Kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi

‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ semineri verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 09:09:00 - 2022-01-12 09:17:49
Kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde jandarma personeline yönelik ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ semineri verildi.

Seminer Dinar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Dinar Kaymakamlığı toplantı salonunda yapıldı.

Seminere, Dinar ile Başmakçı, Evciler ve Dazkırı İlçe Jandarma Komutanlıkları personelleri katıldı. Seminerde jandarma personellerine Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusu ve kadına siddete hayir konulu bilgilendirmeler yapılarak bu konuda eğitim verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay