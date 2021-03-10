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Gündem Kadına yönelik şiddetin araştırılması için komisyon kuruldu
Gündem

Kadına yönelik şiddetin araştırılması için komisyon kuruldu

AK Parti, Meclis’te kadına yönelik şiddet olaylarının araştırılması için komisyon kurulmasını teklif eden önergeyi Meclis Başkanlığı’na gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 10:30:00 -
Kadına yönelik şiddetin araştırılması için komisyon kuruldu

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan imzalı dilekçe Meclis’e gönderildi. 5 partinin uzlaşısıyla teklif kabul edilerek komisyon kuruldu.

Dilekçede, “Kadına yönelik vuku bulan şiddet olaylarının sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak hukuktan siyasete, kurumlardan sivil toplum kesimlerine kadar el birliği içinde tek bir vakanın dahi yaşanmamasını temin edecek çözümlerin tespit edilmesi, mevcut hukuki durumun ortaya konması, uygulamaların değerlendirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz” ifadelerine yer verildi.

“Kadına şiddetin karşısında olan cumhur ittifakıdır”

Kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla Meclis’te kurulan yeni komisyona ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, “Bu konuda şiddetin ortadan kalkmasını isteyen taraf Cumhur ittifakı tarafıdır. Bugüne kadar herkes gördü, kendi partilerinin çatısı altında taciz, tecavüz olurken sesleri çıkmadı. Bu komisyon tüm kadınlar içindir” dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ise, “Hepimiz kadına yönelik şiddetten son derece muzdaribiz. Her vakaya bireysel olarak incelemek, üstünde durmak ve mahkemelerde müdahil olmak bir çözüm değil. Tabi yasalarla da değil, bu beyinlerle olması gereken bir değişim diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yalçın: Destek olacağız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da yaptığı açıklamada, partisinin kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve Türk aile yapısının korunması konularında TBMM çatısı altında yapılacak düzenlemelere hassasiyetle katkıda bulunacağını bildirdi.


Yeni Akit Gazetesi
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