Kadına yönelik şiddeti oturma eylemi yaparak protesto ettiler Denizli 15 Temmuz Şehitler Meydanında bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Denizli 15 Temmuz Şehitler Meydanında bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etti.

15 Temmuz Şehitler Meydanında ’Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele’ için bir araya gelen kadınlar, şiddeti protesto etti. Meydanda toplanarak “Ölmek istemiyoruz” ve "Kadına şiddeti durduracağız" yazılı pankart açan kadınlar, oturma eylemi yaparak tepkilerini gösterdi. Çevrede bulunan vatandaşlar da eyleme destek verdi. Eylemde "Kadın cinayetleri politiktir" ve "Yaşamak istiyoruz" sloganları atılırken erkeklerin de eyleme katılım gösterdiği görüldü.

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