Kadına yönelik şiddeti engellemek isteyen taksiciye saldırı

İstanbul Beylikdüzü'nde şiddete uğrayan kadını kurtarmak isteyen taksici de dayak yedi.

Adnan Kahveci Mahallesi'nde dün gece saatlerinde, dövülen bir kadını aracına alan taksi şoförü, iki şüphelinin saldırısına uğradı.



Kadının eski nişanlısı ve arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheliler, hareket eden taksiyi otomobilleriyle takip etti. Saldırganları atlatmak isteyen şoför önce benzinliğe girdi, daha sonra caddeye çıktı.

KORKUDAN TAKSİDEN ÇIKAMADI



Saldırganlar çarparak durdurduğu taksinin üzerine çıkarak zıpladı. Zanlılardan biri, polisi aramak isteyen taksiciye diğeri ise korkudan taksinin içinde saklanan kadına saldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, iki şüpheliyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Kadın, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Taksi şoförü ise ayakta tedavi edilerek evine gönderildi. Kadın ve taksi şoförünün şikayetçi olduğu saldırganlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

"KADINI ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"



Kadını kurtarmak isterken eski nişanlası tarafından darbedilen taksi şoförü Temel Vural, "Taksiyi aldım, yukarı doğru çıkarken, bir kadını darbettiklerini gördüm. Kadın bir şekilde ellerinden kurtuldu. Benim aracıma doğru geldi. Ben de aracıma aldım" dedi.

Şüphelilerden kaçarken benzin istasyonuna girdiğini söyleyen Vural, "Taksime arkadan çarptılar. Çarpmanın etkisi ile araç döndü. Aracın üzerine çıktı zıpladı. İnip, beni kovaladılar. Benzinlikte darbetmeye başladılar. Daha sonra bir tanesi, taksinin içine binip, kadını darbetti" diye konuştu.



Vural şöyle devam etti:



"Kadını resmen öldürmeye çalıştı. Kadın arabaya tam binememiş olsaydı, daha kötü olurdu. Bir bacağı dışarıda kaldı. Bacağından ciddi şekilde yaralanmış. Kadını öldürebilirdi. Üzerinde kesici yada ateşli bir silah yoktu. Eğer üzerinde bir şey olmuş olsaydı bana da ciddi zararlar verebilirdi."

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