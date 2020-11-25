İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen basın açıklaması, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan tarafından yapıldı.

İlhan, "AK Kadınlar" olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da canlarını yakan bir sorun olan şiddetle mücadelede çağrılarını tekrarlamak, sadece kadınlara değil, tüm dünyaya haykırmak üzere 81 ilde eşzamanlı toplandıklarını dile getirdi.

AK Parti'nin kadın kolları teşkilatları olarak, bir kez daha doğru, adaletli, vicdanlı olanı haykırdıklarını vurgulayan İlhan, bugünün yılın sadece bir gününe hapsedilen, kalan 364 günde unutulan bir gün olmadığını, bugünün ve kalan her günün kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen devam ettiğini kaydetti.

Bahaneleriyle kaim bazı cahillerin ellerinin ve dillerinin kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta bir balyoz gibi indiğini belirten İlhan, "Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir." dedi.

- "Kadına yönelik şiddet sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmaktan çok uzaktır"

"Kadın Allah'ın yarattığı kıymetli varlık, biri diğerini tamamlayan insan teki." diyen İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nice peygamberlerin, şehitlerin annesi, nicelerinin şefkatli eşi, yol arkadaşı, evladı. Dünya tarihini yazan ve yaşayan iki şahitten biri. Ama bugün biz yine, kadına yönelik şiddeti konuşuyoruz ve dikkatleri çekiyoruz. Nice insani ve ilmi ilerlemeyi yaşadığımız 2000'li yıllarda bu ilkelliği ve zorbalığı durdurmak için tüm dünyanın mücadele ettiğini görüyoruz. Kadına yönelik şiddet sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmaktan çok uzaktır. Bu eylem tüm toplumun huzuruna kast ediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise insanlıktan çıkıyor."

Rabia İlhan, AK Parti'nin kadın erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıllık iktidarı boyunca kadının hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğuna inancını defaatle kanıtladığını, kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle vazgeçmeden, sonuna kadar mücadele ettiğini ve büyük başarılara imza attığını dile getirdi.

"Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın her platformda samimiyet ve duyarlılıklarıyla yıllardır kapsamlı mücadeleler sürdürdüklerine işaret eden İlhan, bu sayede kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edildiğini aktardı.

Hükümetin ve bakanlıkların şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba gösterdiğinden bahseden İlhan, hala devam eden bu mücadelede hem şiddet uygulayanlara karşı yaptırımların artırıldığını hem de şiddete maruz kalan kadınlara maddi ve manevi destek vererek hayatlarına umut olunduğunu hatırlattı.

- "Esas önemli olan şiddeti uygulanmadan önce engelleyebilmektir"

Rabia İlhan, hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadıklarını ve imkansızlıkların partisi olmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün bir kez daha tüm popülist yaklaşımları elimizin tersiyle iterek şiddetle mücadelede yolumuza kararlılıkla devam ettiğimizi gür sesimizle haykırıyoruz. Bize göre kadına şiddet, fikri ve vicdani yoksunluğu zorbalıkla kapatmaktır. Kadına şiddet en büyük acizlik ve cahilliktir. Şiddet uygulayanları en ağır şekilde cezalandırmak çok önemli olsa da esas önemli olan şiddeti uygulanmadan önce engelleyebilmektir. Bunun toplumun her ferdini bilinçlendirmekten geçtiğini biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz."

İlhan, bugün dünyada şiddetin sadece evde ya da mahallede bir erkeğin kadına yönelttiği şiddetle de sınırlı kalmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Etrafınıza bir bakın. Dünyaya bir bakın. Basiretsiz devletlerin küçük hesaplar uğruna çıkardığı savaşlarda mağdur edilen kadın ve çocuklar... Dünyanın dört bir tarafında göçe zorlanan topluluklardaki kadın ve çocuklar... Canını kurtarmak için çıktığı Avrupa yolunda devletlerin askeri güçlerince batırılan gemilerdeki kadın ve çocuklar... Hepsi bu şiddetin en haziniyle en acısıyla karşı karşıya kalıyor. Hepsinin bu acılarını bitirmek için çabalıyoruz. Ülkemizde terör örgütü PKK'nın ve onun siyasi uzantılarının ağlattığı, evladının elinden alınıp hayattan koparıldığı ve dünyanın en büyük işkencesini yaşattığı Diyarbakırlı, Şırnaklı gözü yaşlı anneler... Onlar onurlu direnişleriyle alçaklarla mücadelede bizlere örnek olan eli öpülesi analarımız. Onlar şiddetin kimlerden ve nasıl geldiğinin en yakın şahitleri olarak aramızda duruyorlar. Onların da acılarının dinmesi için çalışıyoruz, çabalıyoruz."

- "Her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz"

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, bugüne kadar şiddetle çok yönlü bir mücadele verildiğini ve verilmeye devam edildiğini ancak gidilmesi gereken yolun uzun olduğunu belirtti.

Bu uzun yolda tüm tarafların, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun el birliği yapmasının şart olduğunun altını çizen İlhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her türlü canlıya yönelik şiddetin yeryüzünden silindiği bir dünya duasıyla, 5 milyonu aşan kadın üyemizle 'AK Kadınlar' olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizliğimizle, bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de şiddete karşı turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz."

Basın açıklamasında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları üyeleri de yer aldı.