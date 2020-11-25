ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de valilikler öncülüğünde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla koordinasyon kurulu toplantıları düzenlendi.

Adana Vali Vekili Zafer Öz başkanlığında, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, kentin sosyal risk haritasını hazırladıklarını söyledi.

Bu haritada, kentin hangi ilçesinde intihar, evlenme-boşanma, istismar ve kadına şiddetin yanı sıra çocuk ve engellilere bakım alanlarıyla ilgili bilgiler yer aldığını ifade eden Özer, bu verilerin yol gösterici olduğunu anlattı.

Özer, kent genelinde bir Şiddeti Önleme Merkezi ile 3 kadın konukevi bulunduğunu belirterek, "Şiddeti Önleme Merkezi'nde bu yıl içerisinde 10 bine yakın kadına destek sağlayıp hizmet verdik. Bunun yanında 500'e yakın çocuğa destek sağladık. Pilot uygulama kapsamında olan Adana'da 11 vatandaşımız elektronik kelepçe kullanmaktadır." dedi.

- Mersin

Mersin Valisi Ali İhsan Su, valilikte düzenlenen koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısında, temel hedeflerinin mutlu ve huzurlu aile ortamı oluşturmak olduğunu ifade etti.

Bu konuda hem devlet kurumları hem sivil toplum kuruluşlarının ciddi çalışmalar yaptığını aktaran Su, "Bütün bu güzel çalışmalara rağmen zaman zaman toplum içerisinde aile içi şiddet, kadınlara yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıkabiliyor. Biz, hep birlikte bunları sıfıra indirmek için toplu bir mücadele gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Su, daha önceki değerlendirme toplantılarında hazırlanan eylem planı kapsamında birçok çalışma yapıldığını anımsatarak, "İnşallah çalışmalarla bu konuda çok daha iyi bir yere gelmeyi hedefliyoruz. Kadına yönelik şiddete 'sıfır tolerans' diyoruz. Bu konuda asla tolerans yok. Bu konuda toplumumuzu çok ciddi şekilde bilinçlendirmeye ve farkındalık faaliyetlerine hep birlikte devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya katılanlar, hem yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlere hem de günün önemine dikkati çekmek için "Kadına şiddete sıfır tolerans" yazılı maske taktı.

- Hatay

Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu da valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetin yalnızca kadınları değil, çocukları, aileyi ve tüm toplumu olumsuz etkilediğini belirtti.

Şiddetin önlenmesinin, ülkenin öncelediği en temel sosyal konuların başında geldiğini vurgulayan Tetikoğlu, "Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2020'de Hatay'da Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz tarafından 807 kişiye eğitim ve seminerler verilmiştir. Seminerler kapsamında 1842 kolluk görevlisine de eğitim verilmiştir." dedi.

Toplumda şiddeti tamamen yok etmeyi hedeflediklerini belirten Tetikoğlu, kadının güçlü olduğu bir ülkede aile, toplum ve ülkenin de daha güçlü olacağının altını çizdi.

- Osmaniye

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Ahmet Cevdet Paşa Salonu'ndaki toplantıda, kadına yönelik şiddeti topyekün mücadeleyle önleyebileceklerini belirtti.

Türk tarihinde, kültüründe ve inancında kadına yönelik şiddetin yeri olmadığını ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumun bilinçlenmesi için çaba göstermeliyiz. Zaman zaman şahit olduğumuz görüntüler hepimizi üzüyor. Öncelikle şiddetin sona ermesi için sebebinin tespitini doğru yapmak, hatayı ve eksikliği düzeltmek gerekir. Eğer nereden başlayacağımızı bilirsek doğru bir adımla başlamış oluruz."