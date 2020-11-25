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Aktüel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Aktüel

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Elazığ, Şırnak ve Mardin'de AK Parti Kadın Kolları, basın açıklaması yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:48:02 -
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

ELAZIĞ / ŞIRNAK / MARDİN (AA) - Elazığ, Şırnak ve Mardin'de AK Parti Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla program düzenledi.

AK Parti Elazığ İl başkanlığındaki basın açıklamasında konuşan AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur, her türlü şiddete karşı olduklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin, sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmaktan çok uzak olup toplumun huzuruna kast edildiğini kaydeden Çopur, "Bu eylem aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise, insanlıktan çıkıyor." dedi.

Bakanlıkların kadına şiddeti önlemek için gerekli çalışmalar yürüttüğünü aktaran Çopur, şunları kaydetti:

"Bize göre kadına şiddet, fikri ve vicdani yoksunluğu zorbalıkla kapatmaktır. Kadına şiddet en büyük acizlik ve cahilliktir. Şiddet uygulayanları en ağır şekilde cezalandırmak çok önemli olsa da, esas önemli olan, şiddeti uygulanmadan önce engelleyebilmektir. Bunun, toplumun her ferdini bilinçlendirmekten geçtiğini biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz."

- Şırnak

AK Parti Şırnak İl Başkanlığı önünde düzenlenen programda ise kadınlar, ellerinde "Sevgi şifadır”, "Kadın Allah'ın emanetidir" ve "Kadın güçlenirse toplum güçlenir" dövizleri taşıdı.

Kadın kolları başkanı Hatice Atan, yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin, fikri ve vicdani yoksunluğu zorbalıkla kapatmak olduğunu söyledi.

Bugüne kadar şiddetle çok yönlü mücadele verildiğini ve verilmeye devam edildiğini dile getiren Atan, şunları aktardı:

"Ülkemizde terör örgütü PKK'nın ve onun siyasi uzantılarının ağlattığı, evladının elinden alınıp hayattan koparıldığı ve dünyanın en büyük işkencesini yaşattığı Diyarbakırlı, Şırnaklı gözü yaşlı anneler var. Onlar, onurlu direnişleriyle alçaklarla mücadelede bizlere örnek olan, eli öpülesi analarımız. Onlar, şiddetin kimlerden ve nasıl geldiğinin en yakın şahitleri olarak aramızda duruyorlar. Onların da acılarının dinmesi için çabalıyoruz."

- Mardin

AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan partililer adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar, kadına yönelik şiddeti önlemek için dünya genelinde mücadele verildiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin tüm toplumun huzuruna kast ettiğini ifade eden Sancar, AK Parti'nin, 18 yıllık iktidarında kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle sonuna kadar mücadele ettiğini vurguladı.

Sancar, halen devam eden bu mücadelede, hem şiddet uygulayanlara karşı yaptırımların artırıldığını hem de şiddete maruz kalan kadınlara destek verildiğini dile getirerek, "Kadına şiddet en büyük acizlik ve cahilliktir. Şiddet uygulayanları en ağır şekilde cezalandırmak çok önemli olsa da, esas önemli olan şiddeti, uygulanmadan önce engelleyebilmektir. Bunun toplumun her ferdini bilinçlendirmekten geçtiğini biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.






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