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Kadına şiddete mücadele için "el boyama" etkinliği

Yozgat Şehir Hastanesi tarafından “Kadına Yönelik Şiddete Karşı” farkındalık oluşturmak içi el boyama etkinliği düzenlendi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:36
Kadına şiddete mücadele için "el boyama" etkinliği

Yozgat Şehir Hastanesi tarafından “Kadına Yönelik Şiddete Karşı” farkındalık oluşturmak içi el boyama etkinliği düzenlendi.


Hastane Başhekimi Opr. Dr. İbrahim Akkurt ve Rönesans İşletme Hizmetleri Yozgat Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Tansel Yücel ile diğer yöneticiler ve çalışanların katıldığı etkinlikte “Şiddete Hayır” denildi. Etkinlik; hasta ve hasta yakınlarından da yoğun ilgi gördü.


Hastane Başhekimi Dr. Akkurt, Türkiye’nin, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne imza atan ve parlamentosunda ilk onaylayan ülke olduğunu belirterek, “Bizler de Yozgat Şehir Hastanesi ailesi olarak; gerekçesi ne olursa olsun kadına şiddetin kabul edilemeyeceğini tek sesle dile getirdik. Etkinliğimize duyarlı davranan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.


Etkinliğe katılanlar, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetinin son olması temennisinde bulundular.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:36
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