Kadına şiddete dikkat çekmek için halka al yazma dağıttılar

Kadına Şiddet ve kadının sosyal hayatta karşılaştığı zorlukları konu alan film için Seyitgazi ilçesinde çekimler başladı.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çekimlerine başlanan bir filmin kadrosunda yer alan oyuncular, ilçe halkına al yazma dağıttı.

Kadına şiddet ve kadının sosyal hayatta karşılaştığı zorlukları konu alan film için Seyitgazi ilçesinde çekimler başladı. Bölgede çekimleri 20 gün süreceği öğrenilen filmde rol alan oyuncular yerel halka al yazma dağıttı. Yapılan etkinlikte konuşan oyuncu Taşdöven “Ülkemizde her geçen gün kadına şiddet cinayet haberleri üzmekte. Bizler ana olan yar olan kadınlarımıza olması gereken değerini vermeliyiz” dedi.

Bölgenin kültürel açıdan çok zengin bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Yapımcı Mehmet Karan ise “Tarihi dokusu zengin Yazılıkaya ve Frig Vadisi bizim için etken oldu. Kültür zenginliği olan bölgede çekimler 20 gün sürecek. İzleyicimize güzel bir eser için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.