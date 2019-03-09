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Kadına özgürlük diye buluştular, Ezan'a hakaret ettiler!

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde; azgın azınlıktan bir grup, Ankara Kızılay'da bir araya gelerek 'özgürlük' adı altında birbirinden rezil görüntüler sergilediler. Kızılay'da gerçekleşen buluşmaya Lut Kavmi'nin torunları LGBT'liler de katıldı.

09 Mart 2019 Cumartesi 18:35

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bahane eden bir grup azınlık, Kızılay Meydanı'nda buluştu. 'Özgürlük' adı altında yapılan buluşmada birbirinden iğrenç, ahlak dışı afişler açıldı. Kadınlara özgürlük sloganları ile bir araya gelen grupta, LGBT'li sapkınlar da yer aldı. LGBT paçavrası açan sapkın güruh, yürüyüş boyunca iğrençliklerini meşrulaştırmak amacıyla propoganda yaptı.

Ezana saygısızlık yaptılar

Grubun buluşması esnasında Yatsı Ezanı okunuyordu. Ezanın sesini duyan sapkınlar, 'susmayacaklar' sloganları ile mübarek Ezan sesini bastırmaya çalıştılar. Azgın azınlığın açtığı birbirinden ahlaksız afişler, istedikleri 'özgürlük' anlayışlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Emniyet güçleri yürüyüş boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. Gruptakiler zaman zaman polise karşı kışkırtıcı sloganlar atsalar da yürüyüş olaysız şekilde sona erdi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 18:35
  1. LGBT'li sapkınlar
  2. LGBT
  3. Yatsı Ezanı
  4. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

YORUM YAZ

  • ........44 dk önce
    o kokusmus bedeniniz sizin olsun ister cavira verin ister ite köpege. bizim escinsel örgütleri terrör kapsaminda ele almamiz lazim. pedofil sapiklarin cogu ayni zamanda escinseldir. lgbtp(edofil) bir terrörist tecavüzcü örgüttür.

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