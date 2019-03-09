Kadına özgürlük diye buluştular, Ezan'a hakaret ettiler!

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bahane eden bir grup azınlık, Kızılay Meydanı'nda buluştu. 'Özgürlük' adı altında yapılan buluşmada birbirinden iğrenç, ahlak dışı afişler açıldı. Kadınlara özgürlük sloganları ile bir araya gelen grupta, LGBT'li sapkınlar da yer aldı. LGBT paçavrası açan sapkın güruh, yürüyüş boyunca iğrençliklerini meşrulaştırmak amacıyla propoganda yaptı.

Ezana saygısızlık yaptılar

Grubun buluşması esnasında Yatsı Ezanı okunuyordu. Ezanın sesini duyan sapkınlar, 'susmayacaklar' sloganları ile mübarek Ezan sesini bastırmaya çalıştılar. Azgın azınlığın açtığı birbirinden ahlaksız afişler, istedikleri 'özgürlük' anlayışlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Emniyet güçleri yürüyüş boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. Gruptakiler zaman zaman polise karşı kışkırtıcı sloganlar atsalar da yürüyüş olaysız şekilde sona erdi.