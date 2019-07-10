Kadın yolcuyu araçtan indirmek isteyen taksici, meslekten men edildi Beyoğlu'da 'değişim saatim geldi' diyerek yolcusunu araçtan indirmek isteyen taksi sürücüsü meslekten men edildi.

İstanbul Şişhane'den taksiye binen kadın yolcu, Kurtuluş'a gitmek isteyince 'değişim saatim geldi' diye taksi sürücüsü tarafından araçtan indirilmek istenmişti. Kadın yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti. Trafik ekiplerince yakalanan sürücüye ceza kesildiği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da sürücünün belgesine el konularak meslekten men edildiği kaydedildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ise taksinin bir süre trafiğe çıkışına engel olunacağını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.