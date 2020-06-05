  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Mersin’in Anamur ilçesinde bir kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:26:06 -
Kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Mersin’in Anamur ilçesinde bir kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları yol kontrolü sırasında durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Arama sırasında şüpheli hareketler sergileyen kadın yolcunun üst araması yapıldı.


Yapılan incelemede C.T.’nin iç çamaşırından yaklaşık piyasa değeri 10 bin lira olan 15 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi bulundu.


Şüpheli kadın, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı