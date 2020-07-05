Kadın vatandaşın sözleri sosyal medyayı salladı: Küreselcilerin bayrağını sallayarak vatansever olunmaz

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Emekli maaşlarına yapılan yüzde 5.75'lik zam sokakta vatandaşlara soruldu. Bir Youtube kanalında yayınlanan sokak roportajında konuşan kadın vatandaşların sözleri sosyal medyayı salladı. Vatandaşın emekli maaşlarının yeterli olmadığını söyleyenlere verdiği cevaplar olay oldu.

"Emekliye yüzde 5.75 zam geldi sizce bu yeterli mi?" sorusuna cevap veren vatandaş "Bu olaya dünya bazında bakmak lazım. Ben yeterli olduğunu düşünüyorum" dedi. AK Parti hükümetini başarılı bulduğunu belirten vatandaş, "Onlardan öncesini de ben gayet iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP döneminde yaşanan krizleri hatırlatan vatandaş, zam oranını eleştirenlerin tokluk sendromu yaşadığını ve ideolojik hastalık derecesinde bir saplantı içinde olduğunu dile getirdi.

"Küreselcilerin bayrağını sallayarak vatansever olunmaz"

Türkiye'nin dünya bazında iyi bir konumda olduğunu belirten vatandaş, "Küreselcilerin bayrağını sallayarak vatansever olunmaz. Benim Avrupa'yı da görmüşlüğüm var. Almanya'da kaldım ben. Almanya'da neden gelişmiş ona bir bakmak lazım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küreselciler orayı sanayi atölyesi olarak seçtiler kendilerine" dedi.

İnsanların oturduğu yerden iş beklediğini ve geçinemediklerini söyleyenlerin yalan söylediğini kaydeden vatandaş, "Ben Türkiye'yi dolmakta olan bir bardak gibi düşünüyorum. O bardağı devirmeyeceksin. Bardağı devirmezsen bardak dolar sana da taşar. Ben 2021 yılının Türkiye'nin yılı olacağına inananlardanım. Erdoğan'ı da çok başarılı buluyorum." diye konuştu.

AK Parti'den önce Türkiye'de siyasetin ve etkili bir partinin olmadığını söyleyen vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kıymetli bir zeka olduğunu ve değerinin sonradan bilineceğini kaydetti.

"Cumhuriyet dediğin masonların kölelik rejimidir"

Vatandaş konuşmasında şunları söyledi:

"Cumhuriyet dediğiniz masonların kölelik ve sömürge rejimidir Zincirli köleliğin bir üst versiyonudur. Türkiye'de rejim falan yok. Osmanlı'yı neden yıktılar. Sanki lidere bağlı olmak ayıp bir şeymiş gibi göstererek insanları soğuttular. Lider düzgün olursa ülke alır başının yürür. Bizim liderimizde son derece düzgündür. Gurur duyuyorum kendisiyle."

Emekli maaşları ne kadar oldu?

En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükseldi.

En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 539 liradan bin 627 TL’ye yükseldi.

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 451 liradan bin 534 TL’ye çıktı.

Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek.

En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıkacak.