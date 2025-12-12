Kadın ustalar ev baklavasında hünerlerini sergileyecek
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Baklava, Pasta ve Şekerli Mamüller Meslek Komitesi (72. Komite) tarafından düzenlenen “3. Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması”nın finali 13 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Yarışma, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) ile Enstitü İstanbul İSMEK iş birliğinde organize ediliyor.
Kadınların baklava sektöründeki emeğini görünür kılmayı ve kadın istihdamına katkı sağlamayı amaçlayan yarışmada, ev baklavası alanında finale kalan yarışmacılar hünerlerini jüri önünde sergileyecek. Etkinlikte, geleneksel baklava yapımının inceliklerinin yanı sıra sektörün mevcut durumu ve potansiyeline de dikkat çekilmesi hedefleniyor.
Final ve ödül töreni, 13 Aralık Cumartesi günü saat 13.45’te Enstitü İstanbul İSMEK Fırıncılık ve Pastacılık Okulu’nda yapılacak. Organizasyon, Esenler’de bulunan okulda basın mensuplarının katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.