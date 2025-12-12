  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Başkan Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler! Önce Türkmenistan şimdi de Rusya

MSB’den önemli açıklamalar! SDG'yi bazı ülkeler cesaretlendiriyor!

Özgür Özel, Ali Mahir ve Cemal Enginyurt… 7 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

İzmir’i kokutanlardan AK Parti’ye suçlama: CHP’li diye hükümet yatırım yapmıyormuş

‘Biz sana ne yaptık Esed’! İsyan eden Nusayriler için tepinen Ali Mahir bunlara kör

Alerjin mi var Ali Babacan? DEM'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı

Mansur Yavaş 'Ücretsiz Ulaşım' demişti: Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam geldi! Ak Parti'den sert tepki

Akit gündeme getirdi, MHP’li Özdemir destek verdi! Ahlaksız fenomenlerin faaliyetleri engellensin

500 bin sosyal konut projesinde kritik hafta: Müracaat için son şans

Darbelerin ve hainlerin hamisi! Vesayetin safında
Kültür - Sanat Kadın ustalar ev baklavasında hünerlerini sergileyecek
Kültür - Sanat

Kadın ustalar ev baklavasında hünerlerini sergileyecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kadın ustalar ev baklavasında hünerlerini sergileyecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Baklava, Pasta ve Şekerli Mamüller Meslek Komitesi (72. Komite) tarafından düzenlenen “3. Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması”nın finali 13 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Yarışma, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) ile Enstitü İstanbul İSMEK iş birliğinde organize ediliyor.

Kadınların baklava sektöründeki emeğini görünür kılmayı ve kadın istihdamına katkı sağlamayı amaçlayan yarışmada, ev baklavası alanında finale kalan yarışmacılar hünerlerini jüri önünde sergileyecek. Etkinlikte, geleneksel baklava yapımının inceliklerinin yanı sıra sektörün mevcut durumu ve potansiyeline de dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Final ve ödül töreni, 13 Aralık Cumartesi günü saat 13.45’te Enstitü İstanbul İSMEK Fırıncılık ve Pastacılık Okulu’nda yapılacak. Organizasyon, Esenler’de bulunan okulda basın mensuplarının katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23