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Kadın üreticiler Arife Günü de Eskişehirlilerin hizmetinde

Tepebaşı Belediyesi’nin hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Arife Günü de Eskişehirlilere hizmet verecek.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:54
Kadın üreticiler Arife Günü de Eskişehirlilerin hizmetinde

Tepebaşı Belediyesi’nin hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Arife Günü de Eskişehirlilere hizmet verecek.


Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda satılan tamamen el emeği ve doğal ürünler her cumartesi Batıkent Mahallesi’nde Eskişehirlilerle buluşmaya devam ediyor. Satış noktası, Kurban Bayramı’nın arifesi olan 10 Ağustos Cumartesi günü de Eskişehirlilerin hizmetinde olacak. Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Batıkent Belde Evi bahçesinde hazırlanan alanda 13 Temmuz Cumartesi günü hizmete açılmıştı.


Satış noktasında, kırsal mahalle sakini kadınların ürettikleri hamur işi, salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, makarna, mantı, tarhana, tatlı, ev yemekleri, meyve, sebze, el işi, çeyizlik ve örgü gibi ürünler satışa sunuluyor. Kızılinler, Çukurhisar, Çalkara, Satılmışoğlu, Keskin, Cumhuriyet, Sakintepe, Yukarısöğütönü, Uludere, Uluönder ve Ertuğrulgazi mahallelerinde ikamet eden 30 kadının el emeği ve tamamen doğal olan ürünler, her cumartesi günü sabah saat 10.00’dan itibaren tüm gün boyunca Batıkent Belde Evi bahçesinde Eskişehirlilerle buluşmayı sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:54
  1. doğa

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