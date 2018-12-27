0553 313 94 23

Kadın teröriste 'tecavüz' cezası!

Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan bir kadın terörist, daha önce kaçmaya çalıştığı için ceza olarak tecavüze uğradığını söyledi.

27 Aralık 2018 Perşembe 11:58
Kadın teröriste 'tecavüz' cezası!

Güvenlik güçlerine teslim olan Havin Roj kod adlı kadın terörist, ifadesinde Suriye’nin Derik şehrinde 1 ay boyunca yeni katılım eğitimi aldığını, eğitimler esnasında örgütün iç yüzünü anlayarak kaçmaya karar verdiğini ancak kaçarken yakalanarak zindana atıldığını ve zindanda kaldığı süre zarfında Kemal kod adlı teröristin kendisine defalarca tecavüz ettiğini belirtti.

'Yaşadıklarım gençlere ibret olsun'

Zindanda yaşadıklarının örgüt için sarfettiği olumsuz söylemlerine karşılık verilen bir ceza olduğunu söyleyen kadın terörist, “Yaşadıklarımı herkesle paylaşmak istiyorum. Benim başıma gelenler gençlere ibret olsun, terör örgütünün gerçek yüzünü herkes görsün” dedi.

Güvenlik güçlerine teslim olan Gülistan kod adlı terörist ise ifadesinde, sözde örgüt üst düzey yöneticisi olan Ebubekir kod adlı teröristin Rojin kod adlı kadın teröriste tecavüz ettiğini ve hamile bıraktığını, bu durumun ortaya çıkması üzerine kadın teröristin 6 aylık hamile iken Dicle Nehri'ne atılarak öldürüldüğüne şahit olduğunu söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:58
  1. Havin Roj
  2. terör örgütü pkk
  3. pkk tecavüz

YORUM YAZ

  • Havin RojHavin Roj11 dk önce
    İyi yapmışlar. Birbirlerini afedersiniz .... öldürsünler.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kocaeli'de 4 günde 306 bin liralık dolandırıcılık iddiası
  1. Kocaeli'de 4 günde 306 bin liralık..
  2. CHP'nin İmamoğlu tanıtım videosunda..
  3. Umut Kervanı Yemen’de
  4. Terör Devleti İsrail, 5 Filistinliyi..
  5. Bangladeş seçim öncesi diken üstünde
  6. FETÖ'nün sözde "Gaziantep il imamının"..
  7. Asgari ücret artışının sosyal..
  8. BKM Express Bağış Haftası
  9. Hac kuraları ne zaman saat kaçta..
  10. O ilahiyatçı hakkında gündemi sarsacak..
  11. Yurtta kış
  12. Mahkemeden tüm çalışanları..
  13. Borçlanmayı bu yıl yapan yüzde 26..
  14. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl..
  15. Erzurumspor'un ilk yarı karnesi
  16. Gözler aralık ayı enflasyonunda
  17. Milli şair Mehmet Akif Ersoy, kabri..
  18. Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat!..
  19. Fenerbahçe'den Fernandao'ya başsağlığı..
  20. Kadın teröriste 'tecavüz' cezası!
Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

Günün Karikatürü

27 Aralık 2018
Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
AK Parti Muğla adayı kim oldu?
AK Parti Muğla adayı kim oldu?