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Kadın terörist: Gökyüzüne bakmaya korkar olduk

Türk askeri Irak'ın kuzeyine yönelik peş peşe başarılı operasyonlarına devam ediyor. Bir kadın terörist,TSK'nın operasyonlarına ilişkin ifadesinde artık hareket dahi edemediklerini söyleyerek "Gökyüzüne bakmaya bile korkar olduk." dedi.

19 Şubat 2019 Salı 16:24
Kadın terörist: Gökyüzüne bakmaya korkar olduk

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın teröristin verdiği ifadeler, örgütün içine düştüğü çaresizliği gözler önüne serdi.

Kadın terörist ifadesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği başarılı operasyonların etkilerinden bahsederek, attıkları her adımın, yaptıkları her hareketin tespit edildiğini anlattı.

'Gökyüzüne bakmaya bile korkar olduk'

Eskiden ağaç altlarında ve benzeri yerlerde gizlenebildiklerini, şimdi ise hareket dahi edemediklerini aktaran kadın terörist, "Gökyüzüne bakmaya bile korkar olduk." ifadesini kullandı.

İçinde bulundukları durumu terör örgütünün sözde elebaşlarına aktardıklarını ancak elebaşlarının da mağaradan çıkamadığını bildiren kadın terörist, bu nedenle örgüt içinde huzursuzluk, elebaşlarının talimatlarına uymama, aykırı hareket etme, gruplar içinde infazlara varan cezalandırmalar ve kavgalar yaşandığını, bunun sonucunda da firar ve çözülmenin çok arttığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:24
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