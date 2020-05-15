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Spor

Kadın tenisinde temmuz sonuna kadar turnuva oynanmayacak

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:49:35 -
Kadın tenisinde temmuz sonuna kadar turnuva oynanmayacak

İSTANBUL (AA) - Kadınlar Tenis Birliği (WTA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvaları durdurma kararının ağustos ayına kadar devam edeceğini duyurdu.

WTA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, temmuz ayında yapılması planan Bastad, Lozan, Bükreş ve Jurmala turnuvalarının planlanan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, ağustos ayına kadar tüm turnuvaların durdurulduğu, koronavirüsle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.


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