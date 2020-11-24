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Spor Kadın Tekvando Milli Takımı'ndan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda 5 madalya
Spor

Kadın Tekvando Milli Takımı'ndan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda 5 madalya

Yeniakit Publisher
2020-11-24 19:51:42 -
Kadın Tekvando Milli Takımı'ndan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda 5 madalya

ANKARA (AA) - Kadın Tekvando Milli Takımı, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası’nda, 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından 8'incisi yapılan şampiyonada, kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, son 2 olimpiyat şampiyonu Jade Jones’u yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonada, 53 kiloda Zeliha Ağrıs altın madalya elde ederken, 67 kiloda İkra Kayır ve +73 kiloda Nafia Kuş gümüş ve 49 kiloda Rukiye Yıldırım bronz madalyanın sahibi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından beri ilk defa uluslararası bir organizasyon için Türkiye adına 5 sporcunun tatamiye çıktığı şampiyonada, milli tekvandocu Nur Tatar ise sakatlığı nedeniyle yer alamadı.

Tüm sıkletlerde madalya kazanan milli tekvandocuları kutlayan Federasyon Başkanı Metin Şahin, "Mart ayından bu yana salgın nedeniyle uluslararası müsabakalara katılamıyorduk. Yaklaşık 8 aylık aranın ardından Hırvatistan’da yapılan şampiyonaya tüm tedbirlerimizi alarak katıldık. 5 sporcumuz da madalya kazanmayı başardı. Hepsini tek tek kutluyorum. Özellikle finalde son 2 olimpiyat şampiyonu Jade Jones’u yenerek altın madalyaya uzanan Hatice Kübra İlgün tebrik ediyorum. Sporcularımızın elde ettiği sonuçlar olimpiyat oyunları öncesinde umutlarımızı arttırıyor." ifadelerini kullandı.

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