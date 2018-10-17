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Kadın sürücünün öldüğü kazada ibre 180'de takılı kaldı

Bursa'da meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Esra Acar'ın hayatını kaybettiği kazada otomobilin hız kadranı 180 kilometrede takılı kaldı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:07
Kadın sürücünün öldüğü kazada ibre 180'de takılı kaldı

Bursa'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarptı, sürücü Esra Acar (31) hayatını kaybetti. Otomobilin hız kadranının 180 kilometrede takılı kalması ise dikkat çekti.

Ceset uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Bursa- İzmir karayolunun Göçmen konutları mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Karacabey istikametine giden Esra Acar yönetimindeki 16 KE 912 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce refüjdeki elektrik direğine ardından da üst geçidin ayağına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Esra Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acar'ın cesedi, itfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.

İbre 180 kilometrede takılı kaldı

Polis ekipleri, otomobilde yaptığı inceleme sonucunda hız kadranının 180 kilometrede takılı kaldığı belirledi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Soruşturma başlatıldı

2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Acar'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte kaza sonrası çekilen görüntü;

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 10:07
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Bursa
  3. İzmir
  4. Karacabey
  5. esra acar

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