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Yerel Kadın muhtara kabusu yaşattılar! O anları cep telefonuna kaydetti
Yerel

Kadın muhtara kabusu yaşattılar! O anları cep telefonuna kaydetti

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe köyünün muhtarı Meryem Önkür, bir grup köylünün saldırırısına uğradığını ve saldırı anını cep telefonuna kaydettiğini belirterek şikayetçi olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:49:00 - 2020-12-21 14:49:48
Kadın muhtara kabusu yaşattılar! O anları cep telefonuna kaydetti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Meryem Önkür, 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Doğubayazıt'a bağlı 250 haneli, 500 nüfuslu Dalbahçe köyüne muhtar oldu. Önkür, içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle bir grubun saldırısına uğradı. Fiziki ve sözlü saldırıdan diğer köylülerin yardımıyla kurtulan Önkür, şikayetçi olacağını söyledi.

Saldırı anını cep telefonuyla kaydettiğini, ilgili kurumlara şikayette bulunacağını belirten Önkür, "Daha öncede aynı kişi ve kişilerin saldırısına maruz kaldım. Köye ve köylülerime hizmet yapmamı sürekli sözlü ve fiziki saldırıları ile engellemeye çalışan kişilerden çok rahatsız oldum, psikolojim bozuldu. Ben hizmet yapmaya çalışıyorum. Hizmetin karşılığı saldırı olmamalı. Can güvenliğim yok, devlet büyüklerimden bana destek olmalarını istiyorum" diye konuştu.

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