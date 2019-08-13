Kadın muhtar ihtiyaç sahiplerini kurbansız bırakmadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, seçilmesinin ardından mahallesine kadın eli değdiren muhtar Gurbet Çamoğlu, Ramazan ayında tespit edip sevindirdiği ailelerle birlikte ihtiyaç sahibi 100 haneye kurban etiyle bollaştırdı.

2019 yerel seçimlerinde “Mahalleye kadın eli değecek” sloganıyla Efeler Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığına aday olan Gurbet Çamoğlu, göreve seçilmesinin ardından birçok alanda olduğu gibi sosyal yardımlar konusunda da örnek projelere imza atmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz Ramazan ayında mahalle genelindeki ihtiyaç sahiplerini tespit ederek gıda ve giysi gereksinimlerini gideren Gurbet Çamoğlu, Kurban Bayramı’nda da bir anne duyarlılığı gösterdi. Ramazan ayında tespit ettiği ailelerin yanı sıra yeni ihtiyaç sahiplerine de ulaşan Çamoğlu, kardeşi, bayan azarları ve gönüllü kadınlarla birlikte el ele vererek bayram süresinde sabahın ilk ışıklarından gece yarılarına kadar çalışıp ihtiyaç sahibi 100 aileyi kurban etiyle buluşturdu.

Kurbanın paylaşmak olduğuna vurgu yapan Gurbet Çamoğlu, “Kurban Bayramı nedeniyle mahallemizde kurban kesemeyen vatandaşlarımıza ey ulaştırabilmek için 1’İnci günden itibaren sabah saat 08.00’de muhtarlığımızı açtık. Kurbanını kesen mahalle sakinlerimiz kurban etlerini muhtarlığımıza getirip teslim etti. Bizlerde özelle bunları paketleyerek kesemeyen vatandaşlarımıza kurban eti ulaştırdık. Bayramın ilk günü 50’den fazla aile gelip kurban etlerini teslim aldı. Şuana kadar 100 aileye kurban eti teslim ettik” dedi.

Uğur Soğutma ve belediyeye teşekkür

Mimar Sinan Mahallesinde ilk kez gerçekleştirilen kurban dayanışmasına katkı sağlayan kurumlara da teşekkür eden Çamoğlu, şöyle konuştu:

“Kurban Bayramı öncesinde hazırladığımız bu projenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için bir derin dondurucuya ihtiyacımız vardı. Kendilerine ulaştığım Uğur Soğutma yetkilileri, büyük bir duyarlılık göstererek bize bir dondurucu bağışladılar. Bu makine sayesinde, aşırı sıcağa rağmen, kurban etlerini bozulmadan ulaştırabildik. Ayrıca Efeler Belediyesi de muhtarlığımızda yapılan bakım ve onarım çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Bu kapsamda çok kullanışlı olmayan mutfağımız da yenilendi.Bu mübarek günlerde paylaşmaya dikkat çekerek ihtiyaç sahiplerini sevindirdiğimiz etkinliğimiz gerçekleşmesini sağlayan gönüllüler başta olmak üzere destek veren kurumlara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da Ramazan ve kurbanda yaptığımız bu yardımlaşmayı artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz”