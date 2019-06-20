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Kadın milli basketbolcular Sırbistan yolcusu

- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarın Belgrad'a gidecek- Milliler, 22 Haziran Cumartesi ve 23 Haziran Pazar günü Sırbistan ile 2 hazırlık maçı yapacak

20 Haziran 2019 Perşembe 15:47
Kadın milli basketbolcular Sırbistan yolcusu


İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarın Sırbistan'a gidecek.

Ay-yıldızlı ekip, 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği turnuva hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı. Milliler, yarın saat 18.45'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a hareket edecek.

A Milli Takım, şampiyona öncesinde son hazırlık maçlarını Sırbistan ile yapacak. Milli takım, 22 Haziran Cumartesi ve 23 Haziran Pazar günü Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan ile C Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk maçında 27 Haziran Perşembe günü Sırbistan'ın Niş şehrinde İtalya ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:47
  1. 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
  2. A Milli Kadın Basketbol Takımı
  3. Basketbol
  4. Hazırlık maçı

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