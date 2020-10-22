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Aktüel Kadın kooperatiflerinin sayısı artıyor
Aktüel

Kadın kooperatiflerinin sayısı artıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:09:25 -
Kadın kooperatiflerinin sayısı artıyor

KIRKLARELİ (AA) - Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale, kadın kooperatiflerin sayısının arttığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılan "Kooperatifçilik Otobüsü"nü ziyaret eden Akçakale, kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Programı'nı hayata geçirdiklerini ve yıl içerisinde 12 ilde çalışma yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Amaçlarının, kadın kooperatifleri ile kadın girişimcileri daha iyi tanıtmak olduğunu dile getiren Akçakale, "Kadın kooperatiflerimiz Kocaeli depreminden sonra ihtiyaçtan meydana gelen bir girişim modeli oldu. O tarihten şu ana kadar bayağı yol katettik. Kadın kooperatiflerimizin sayısı artıyor. 350'nin üzerinde kadın kooperatifimiz var. Çok küçük rakamdan çok büyük bir rakama ulaştık. Büyük bir heves ile kadın kooperatiflerimizi ve girişimcilerimize önderlik ediyoruz." diye konuştu.

Akçakale, kadınların artık ev hayatından kurtulup iş hayatına yönelmelerini istediklerini belirtti.

Kadınların ekonomiye katkılarının daha fazla olması için gayret gösterdiklerini vurgulayan Akçakale, "Örnek kadın kooperatiflerimiz var. Onlarla ilgili yaptığımız görüşmelerde, kooperatiflerini kurarken çok zorlandıklarını, bu zorlukların kendi aile bireylerinden kaynaklı olduğu, kendi ekmeklerini kazandıklarında mutlu olduklarını, aile bütçesine destek olduklarını söylüyor. Bu da bizi aşırı derecede mutlu ediyor. Hem ekonomiye katkıları olsun hem de daha güzel bir ortamda yaşasınlar istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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